FACTOS QUE MARCARAM 2017

Paul Valéry escreveu que os pequenos factos inexplicáveis contêm sempre algo com que deitar abaixo todas as explicações dos grandes factos. Vários anos dedicados à reflexão e ao pensamento levam-me a confirmar a certitude desta avaliação. As grandes teorias normalmente escamoteiam paixões humanas, actos intempestivos ou inspirações de momento. Esta é a minha notação das ponderações e factos de 2017.

Saída da Grã-Bretanha da União Europeia

Na sequência de referendo nacional que decidiu a saída dos britânicos da UE o ano de 2017 foi de negociação dura das condições de saída na forma de um acordo cujo texto definitivo deve ser alcançado até Março de 2019. Em circunstâncias difíceis, Theresa May, acossada nos Comuns à esquerda e à direita, tem procurado desenvolver uma negociação prudente com as instituições europeias. No último mês de 2017 conseguiu um acordo sobre vários aspectos processuais e substantivos, no que se inclui o pagamento da dívida à UE que andará entre os 40 e os 60 mil milhões de Euros. O caminho adiante mostra-se árduo mas a sorte não costuma abandonar os audazes.

Abandono de Mugabe da Presidência do Zimbabwe

Um dos heróis das independências africanas dos poderes coloniais, Robert Mugabe governou o seu país com mão-de-ferro durante 37 anos. Foi intolerante com a oposição e autor de vários atentados aos direitos humanos. O seu apetite insaciável por poder levou à condenação internacional e à expulsão do partido de que foi fundador. Não soube preparar a sua sucessão com tempo e elevação. Deixa um país numa completa ruína económica. Fica na história de África como um dos seus tiranos. A senilidade é indisfarçável.

Os Rohingya e Aung Suu Kyi

O povo rohingya é a minoria nacional mais perseguida do mundo. Os atropelos da maioria budista do Myanmar pela mão dos seus militares foram escondidos da comunidade internacional em razão do protagonismo da consultora sénior da Junta Militar. A forma como Aung Suu Kyi ocultou os atropelos sistemáticos aos direitos humanos revela que a atribuição do Prémio Nobel da Paz se revelou precipitada. O negacionismo quanto às perseguições actuais só tem paralelo histórico na amnésia da direita alemã quanto ao Holocausto. A simpatia não resiste aos factos.

O agravar da situação na Coreia do Norte

Em Setembro de 2017 a Coreia do Norte realizou o seu sexto teste nuclear e em Novembro lançou um míssil intercontinental com capacidade de atingir o continente americano. Vários observadores inclinam-se para que Pyongyang terá já a capacidade de armar o seu sistema de mísseis, com ogivas nucleares. Vários presidentes norte-americanos – de Clinton a Obama – procuraram através da oferta de concessões financeiras e da aplicação de sanções condicionar o programa nuclear norte-coreano. Essa estratégia falhou. Kim Jong Un mantém-se impassível perante a condenação e as sanções internacionais. Apesar de criticar o regime, a China não tomará uma posição para conter Pyongyang. Os vilãos vencem quando os bons nada fazem, disse Edmund Burke.

Xi Jinping

O carismático líder chinês é o mais poderoso dirigente da China desde Mao Zedong. Concentra em si um poder pessoal que não tem paralelo na história recente da China. O Congresso de Outubro do Partido Comunista Chinês foi a sua coroação como “paramount leader” ao ver inscrito na Constituição do país o seu contributo ideológico como “Pensamento Xi Jinping”. A questão que fica é o que fará no seu segundo e último mandato com o poder pessoal que acumulou. A constituição do novo governo, no início de 2018, será uma janela de observação sobre as suas verdadeiras intenções. Acabou a inebriante melopeia do “soft power”. O dragão já não disfarça as suas verdadeiras intenções.

Guterres

António Guterres foi empossado em Janeiro de 2017 como secretário-geral das Nações Unidas. É o primeiro português nesse cargo, o que revela o prestígio alcançado por um pequeno país como Portugal, no cômputo das grandes nações. A sua eleição foi uma vitória da diplomacia portuguesa, habitualmente alvo de críticas pela sua passividade e falta de inspiração. Depois de Durão Barroso, é o segundo português num cargo internacional de grande prestígio e visibilidade. Portugal assume-se como uma referência pela positiva no panorama internacional. As oportunidades agarram-se.

Emmanuel Macron

Macron protagonizou uma revolução de veludo no sistema político francês, tornando-se no mais jovem político a assumir a presidência da França. Derrotando a direita radical de Marina Le Pen, Macron fez-se eleger presidente. Construiu depois uma base parlamentar sobre os escombros do Partido Socialista e dos Les Républicans, o partido herdeiro do Movimento Popular. É uma lufada de ar fresco no sistema conduzindo um programa de reformas económicas que intenta estreitar o papel do Estado e reduzir a força dos sindicatos. É ainda a esperança de um novo ciclo europeu baseado numa rejuvenescida liderança franco-germânica, para uma Europa a várias velocidades. Por vezes um sorriso compra mil votos.

Catalunha

O referendo não vinculativo na Catalunha de Outubro de 2017 mostrou como a questão das nacionalidades é um problema por resolver, no continente europeu. Gerou uma crise política gerida de forma lamentável por Mariano Rajoy e pelo Rei Filipe. A intervenção autoritária de Mariano Rajoy levou à fuga para Bruxelas do presidente Puidgemont e de outros membros do governo regional. As novas eleições de Dezembro de 2017 deram a vitória ao partido Ciudadanos mas os independentistas voltaram a ganhar a maioria no Parlamento regional. Puidgemont reafirma-se a personagem central no futuro da Catalunha e a questão da independência permanece incontornável. Na política vence-se também quando se está no tempo certo.

RAEM

O segundo executivo de Chui Sai On não logrou alcançar o entrosamento e a coerência de acção que muitos lhe requeriam em Dezembro de 2014. Se no primeiro mandato Chui Sai On poderia invocar a inclusão de personalidades que não escolhera para os aspectos menos positivos do seu mandato, no segundo não o pode fazer. O Chefe do Executivo sabia que era o fiel da balança entre as forças tradicionais locais e os políticos apontados por Pequim. O julgamento do Procurador Ho Chio Meng mostrou que há poderes em Macau que actuam sem os necessários pesos e contrapesos. É a segunda vez que isso acontece. O impacto do tufão Hato pôs a claro a ineficiência do sistema de alertas de calamidade natural e a descoordenação dos serviços da área de emergência e protecção. Raimundo do Rosário e Wong Sio Chak ficaram mal na fotografia. A preocupação excessiva com o registo na História pode ser má conselheira.