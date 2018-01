DCC conclui compra da Shell Macau e Hong Kong

A empresa DCC completou a aquisição dos ramos em Hong Kong em Macau da Shell, acordo este que havia já sido anunciado no ano passado pelo valor de 120 milhões de libras (cerca de 1,31 mil milhões de patacas). A compra agora finalizada marca a entrada da companhia com sede na Irlanda no mercado asiático. A Shell é actualmente uma das empresas que lidera as vendas de gás liquefeito de petróleo (LPG, na sigla inglesa) nas duas regiões administrativas especiais, onde opera há quase 60 anos. Em finais de 2016, a empresa fornecia quase 74 mil toneladas de LPG neste mercado.

