Abertas as inscrições para exame unificado de acesso ao ensino superior

Já estão abertas as inscrições para os exames de admissão aos cursos de licenciatura da Universidade de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, do ano lectivo de 2018/2019. O período prolonga-se até ao dia 19 de Janeiro.

Os candidatos vão ser organizados para participar no “Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau”, organizado conjuntamente pelas três instituições.

“Os estudantes que se pretendam se candidatar às quatro instituições, ou uma delas, têm de realizar a inscrição através do sistema de inscrição on-line das respectivas instituições e pagar a taxa de inscrição. Neste ano, as Quatro Instituições unificaram a taxa. Os estudantes que se pretendam candidatar a duas ou mais instituições, devem fazer a inscrição às mesmas instituições, respectivamente”, referem as três instituições em comunicado.