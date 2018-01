Tecnologia “KYC” concluída em 1.040 máquinas ATM

Encontra-se já finalizada a instalação do sistema de tecnologia “Conheça o seu cliente” (KYC, na sigla inglesa) em 1.040 máquinas ATM do território, podendo os titulares dos cartões bancários “UnionPay”, “Visa”, “Master”, “American Express”, “JCB”, “Diners Club” e “Discover”, emitidos no Interior da China, levantar numerário nas referidas máquinas recorrendo a este tipo de tecnologia após reconhecimento facial.

Segundo a Autoridade Monetária de Macau, a iniciativa visa “garantir os direitos e interesses legítimos das instituições financeiras e dos titulares dos cartões bancários” da República Popular da China. A instituição refere ainda que, desde a implementação das referidas medidas, os serviços de levantamento de numerário “têm funcionado de forma adequada”, realizando “com eficácia” as actividades irregulares de levantamento de numerário, ao mesmo tempo que apoiam “a protecção da segurança financeira de Macau”.

Desde a implementação das medidas “KYC ATM”, em Maio de 2017, que os bancos têm instalado faseadamente este tipo de tecnologia. Actualmente, o número das máquinas ATM instaladas com esta tecnologia cifra-se em cerca de 90% do número total.

A Autoridade Monetária nota ainda que “tentará que, no curto prazo, a tecnologia seja estendida a todas as máquinas ATM de Macau com função de levantamento”, cobrindo mais tipos de cartões bancários do Interior da China.