Registo central para primeiro ano do ensino infantil disponível a partir de sexta-feira

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) vai disponibilizar para o próximo ano lectivo cerca de 7.500 vagas para o primeiro ano do ensino infantil. Segundo indica o organismo em comunicado, este número é suficiente para fazer face à procura, estimada em 6.300 lugares. Para facilitar a inscrição das crianças, o Governo irá continuar a disponibilizar a medida de registo central, em vigor a partir desta sexta-feira.

Segundo indica a DSEJ, no seu portal electrónico já está disponível para consulta a informação sobre as escolas. Entre 5 e 20 de Janeiro os encarregados de educação podem efectuar o registo central do seu educando num número máximo de seis escolas. Apenas podem ser inscritas as crianças que completarem três anos até 31 de Dezembro de 2018. A lista final dos alunos admitidos será posteriormente publicada em Abril.

De acordo com informações avançadas pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, de entre as mais de sete mil vagas disponíveis, apenas 100 correspondem ao ensino em língua portuguesa. Estas encontram-se no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes e na Escola Primária Luso Chinesa da Flora.