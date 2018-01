Receitas dos casinos crescem quase 20% em 2017

A receita do jogo em Macau em 2017 cresceu 19,1%, para 265,7 mil milhões de patacas, invertendo uma tendência de queda registada nos três anos anteriores.

Nos 12 meses de 2017, as receitas dos casinos atingiram um total de 265.743 milhões de patacas, de acordo com os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em Dezembro manteve-se a tendência positiva registada ao longo do ano, com os casinos a terminarem o mês com receitas de 22.699 milhões de patacas, mais 14,6% relativamente ao período homólogo do ano passado.

Dezembro marcou o 17.º mês consecutivo de subida das receitas da indústria do jogo.

As receitas dos casinos cresceram sempre a dois dígitos em termos homólogos em 2017, à excepção do primeiro mês do ano (+3,1%).

A indústria de jogo começou a recuperar em Agosto de 2016, altura em que terminou um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas.

As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.