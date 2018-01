Presidente chinês promete acabar com pobreza na China até 2020

O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu que a China vai manter o seu papel na defesa da ordem internacional e na luta contra as alterações climáticas, bem como acabar com a pobreza no país até 2020.

Na mensagem de Ano Novo, Xi Jinping prometeu manter o país rumo ao “sonho chinês” e melhorar o nível de vida, sobretudo para os mais pobres.

Citado pela agência Nova China, o chefe de Estado chinês fez uma “promessa solene” de acabar com a pobreza entre os seus compatriotas até 2020.

Será a primeira vez na milenar história da China que não haverá pobreza extrema no país, disse o Presidente, que falava ao mesmo tempo que o ano virava naquela parte do mundo.

Reconhecendo que o seu governo não fez tudo ao seu alcance nesta matéria, Xi Jinping prometeu que iria intensificar o trabalho para “garantir o bem-estar da população”.

Na cena internacional, Xi Jinping declarou que a China “vai apoiar resolutamente a autoridade das Nações Unidas”, cumprir com as suas obrigações internacionais e continuar plenamente empenhada na luta contra as alterações climáticas.