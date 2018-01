Ponte irá “facilitar” vida económica mas também “criar problemas”

A ponte que irá ligar Macau a Hong Kong e Zhuhai já está concluída, embora ainda não em termos operacionais. Apesar de trazer algumas vantagens em termos de mobilidade, interligando as três regiões, a ponte irá causar também alguns problemas, segundo Albano Martins, considerando que as implicações para o tráfego local “vão ser muito mais do que aquilo que o Governo diz”. José Isaac Duarte descreve o projecto como uma “alternativa cara às várias comunicações” já existentes, preferindo que tivesse sido construída uma infra-estrutura que ligasse também a Shenzhen com presença de uma ferrovia.

Pedro André Santos

Depois de muita espera, a ponte que liga Macau, Hong Kong e Zhuhai encontra-se finalmente concluída, faltando realizar os respectivos testes antes de entrar em funcionamento. O projecto nem sempre reuniu consenso no território, não só pelo elevado custo e derrapagens orçamentais, como também pelas eventuais implicações negativas que a infra-estrutura irá trazer para a RAEM.

“Não me parece que o principal fluxo de mercadorias ou de pessoal para Macau venha pela ponte, tem pouco a ver com a dinâmica da economia local. A ponte vai ser uma alternativa cara às várias comunicações, teria todo o sentido se tivesse sido concedida como uma ponte de comboios. Tal como está concebida não creio que terá grande impacto para os cidadãos, poderá ter algum para os casinos por permitir ir buscar clientes directamente do aeroporto de Hong Kong”, considerou José Isaac Duarte em declarações ao PONTO FINAL.

De forma simplista, o economista considera que a ponte será, para o comum dos cidadãos, “um trajecto de 30 quilómetros entre dois parques de estacionamento”, lamentando a falta de clareza em termos de motivação económica da infra-estrutura. Para José Isaac Duarte, a ponte teria tido “muito mais sentido” se tivesse ligado Shenzhen, Zhuhai, Macau e Hong Kong, com uma funcionalidade de ferrovia, sendo assim bastante mais proveitosa para as diversas regiões. “Como não tem nada disso acho sobretudo extremamente cara e não vejo que utilização prática poderá ter para além de alguns poucos cidadãos, ou pessoal ligado à Administração, que irá ter o privilégio de poder usar viaturas de ponta a ponta. Enquanto nada disso for claro, nem os custos da travessia, nem as portagens, tudo isto é especulativo”, ressalvou ao PONTO FINAL.

Para Albano Martins, a ponte vai ser um “canal para distribuir ‘riqueza’”, significando que irá facilitar “muito mais” a vida económica, mas também criar “muitos problemas”. Se, por um lado, irá permitir uma maior integração, e mais rápida, porque as pessoas “movimentam-se mais facilmente”, vão existir também limitações em termos de utilização. “Há restrições claras, portanto vamos ver como isto vai evoluir. Claro que daqui a muitos anos será livre, mas é quando o sistema tiver totalmente integrado. Como se sabe Macau não tem capacidade para comportar muito mais gente, isso vai fazer disparar o imobiliário, em Hong Kong a mesma coisa, portanto nesta fase do campeonato é apenas para facilitar algum fluxo de transacções, e eventualmente de pessoas importantes que queiram vir para Macau”, considerou.

O economista mostrou-se ainda desconfiado relativamente às implicações que a ponte irá ter no tráfego em Macau, considerando que “vão ser muito mais do que aquilo que o Governo diz”, e que em termos financeiros os benefícios não serão para todos: “Permite uma circulação de fluxos económicos, o que é positivo, mas positivo para alguns, não será positivo para toda a gente. Se eu não tenho negócios nem comércio significa apenas que mais gente irá entrar em Macau, mais tensão irá haver no mercado imobiliário, e portanto maior vai ser a inflação”, sublinhou o economista.

Albano Martins lembrou ainda que sendo um espaço “controlado a três”, acaba por “não ser controlado por ninguém”, significando que o Governo terá menos capacidade para controlar os fluxos “porque a decisão não depende só deles”.

ESPECIALISTA DE HONG KONG DESTACA IMPORTÂNCIA DO PROJECTO

Ao contrário dos economistas de Macau ouvidos pelo PONTO FINAL, Ronald Wang, responsável executivo de um grupo financeiro de Hong Kong, considera que a infra-estrutura irá ser bastante benéfica para as regiões envolvidas. “Acho que é muito importante para a região da Grande Baía, incluindo Macau, Hong Kong e Zhuhai, porque as cidades estão muito perto umas das outras. Cada uma destas cidades tem as suas próprias limitações, com a conclusão deste projecto penso que o fluxo de informação, logística e até de recursos humanos será mais líquido e irá potenciar o investimento de toda a zona de Cantão e cidades limítrofes”, disse Ronald Wan, em declarações à CGTN.

O executivo do ‘Partners Financial Group’ considera que, com o passar do tempo, a infra-estrutura irá provar ser um “projecto de sucesso” pela forma como irá interligar as cidades e regiões envolventes, para além de trazer benefícios em termos financeiros. “Penso que a ponte irá reduzir muito os custos operacionais ao mesmo tempo que irá aperfeiçoar a eficiência a nível da comunicação entre as regiões. O projecto em si é muito importante para todas as cidades envolvidas”, sublinhou o responsável, considerando ainda que funcionará como uma “sinergia” também com os meios de transporte já existentes.