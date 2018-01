Política de restrições a levantamentos bancários divide economistas

Encontram-se já em vigor os novos limites estabelecidos para os levantamentos de dinheiro dos cidadãos chineses no exterior, correspondentes a 100 mil renminbis. O PONTO FINAL falou com os economistas Albano Martins e José Isaac Duarte que mostraram pontos de vista diferentes sobre eventuais implicações no sector do jogo em Macau. Contudo, os economistas consideram que é preciso mais algum tempo para ver até que ponto a medida irá afectar o jogo e respectivos sectores.

Pedro André Santos

De acordo com a nova política imposta pelo Governo Central, os cidadãos da República Popular da China poderão agora levantar “apenas” 100 mil renminbis fora do seu país anualmente, alterando a medida antiga que estipulava o mesmo montante mas por conta bancária, permitindo assim que as partes interessadas pudessem recorrer a contas diferentes.

Albano Martins não tem dúvidas que a medida tem como objectivo “limitar a saída de capitais” da China para Macau, e que terá “claramente” implicações no sector do jogo. “Há muitos anos não havia restrições à movimentação física de dinheiro da China para Macau, podiam-se trazer malas cheias de dinheiro. Neste momento, uma medida desse tipo, que ainda por cima é personalizada e não tem nada a ver com cartões de crédito, mas com o total dos dinheiros que podem ser transferidos da China para cá, claro que terá fortes implicações no jogo porque grande parte desses apostadores traz dinheiro ou transfere”, começou por dizer o economista.

Para Albano Martins, a transferência de dinheiro através dos “submundos financeiros chineses” está cada vez “mais controlada”, sendo que esta restrição “pode significar que a China não vê com muitos bons olhos crescimentos a dois dígitos do jogo em Macau”.

O economista considera que o mercado VIP, apesar de ter vindo a recuperar bastante, vai ser afectado, ao contrário do mercado de massas. “Ninguém vai gastar 100 mil renminbis em Macau, não acredito. Há muita gente que vive à base do crédito, mas é uma forma de, de certo modo, controlar as imposições que a China faz à saída de capitais, mas nem toda a gente vai ao crédito. Se se perde utiliza-se o crédito, mas se se ganha não. A questão que eu ponho é que não se tem a noção do volume de pessoas que usa crédito, não conheço esses números, mas que isto limita, limita”, apontou.

Albano Martins sustenta, porém, que ainda é cedo para se retirarem conclusões, até porque não tem conhecimento ao certo do peso desses valores no sector do jogo. “Acho que a medida em si é restritiva, agora se tem uma implicação muito grande ou não… Acredito que tenha mas não sei dimensioná-la. Em todo o caso a implicação é negativa para o jogo na medida em que restringe o seu crescimento”, sublinhou.

O também economista José Isaac Duarte considera que tudo dependerá “do grau efectivo de controlo que as autoridades monetárias da China queiram impor”, lembrando que este tipo de limites já são impostos há muito tempo. “Foram contornados de várias maneiras no passado, inclusive como máquinas de ‘UnionPay’ deslocadas do Continente Chinês para Macau, e portanto depende da forma como as autoridades do Continente venham a controlar”.

No entanto, e em traços gerais, José Isaac Duarte não considera que a medida venha a ter grande impacto dado que não é a principal fonte de fluxos financeiros para o sector. “O jogo em Macau vive sobretudo dos ‘junkets’ e do crédito concedido, portanto esse limite em si não será um impacto particular. Talvez nalguns sectores do mercado de massas, mas não é essa a área dinâmica que puxa o sector em Macau”, apontou.

Porém, e à semelhança de Albano Martins, o economista considera que será preciso mais algum tempo para ver até que ponto estas implicações irão afectar o território. “Por alguma coisa andaram a instalar câmaras nas máquinas, para identificar quem faz o levantamento, portanto voltamos à questão de que as normas existem e depende da intensidade da forma como serão levadas à prática”, concluiu.

Grant Govertsen, analista da Union Gaming, considera por sua vez que a maioria dos jogadores VIP utiliza crédito para os pagamentos. Desta forma, as novas alterações impostas por Pequim não deverão causar um impacto significativo no jogo em Macau, de acordo com o analista, apontando que o sector ‘premium’ do mercado de massas poderá “migrar para o sector VIP”, segundo a ‘Macau News Agency’.

Até agora e desde 2003, o limite de levantamento era de 100 mil renminbis por cartão, o que permitia às pessoas com cartões de diferentes bancos levantar quantidades muito superiores. Segundo dados oficiais chineses, em 2016, de todos os cartões bancários usados fora da China, 81% serviram para levantar um valor médio de 30 mil renminbis, o que levou as autoridades a considerarem o novo limite suficiente para as necessidades normais de numerário dos viajantes oriundos do Interior da China.