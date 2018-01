As obras de renovação do Mercado Vermelho vão arrancar em Setembro e deverão ter a duração de um ano. A notícia foi avançada pelo presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José Tavares, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Durante o período em que decorrerem as intervenções, as instalações deverão manter-se abertas ao público.

