“Nem mil fumadores num metro quadrado fazem pior à saúde pública do que a poluição”

“Diabolização dos fumadores” ou “benefício para o ambiente e para as pessoas”, são alguns dos comentários sobre a entrada em vigência da revisão da lei de controlo do tabagismo. Até às 17h do primeiro dia de implementação do novo regime, foram fiscalizados perto de três mil estabelecimentos.

Joana Figueira

Desde o primeiro dia deste ano, deixou de ser permitida a exposição e promoção de produtos tabágicos em todos os pontos de venda do território. Por um lado, há quem defenda a “diabolização do fumador”, por outro, o Governo afirma que o objectivo do novo Regime de Prevenção e Controlo de Tabagismo passa por “proteger a saúde do público” e “os direitos dos não fumadores”. Antes de acender um cigarro num local público, cidadãos e turistas deverão prestar atenção aos dísticos de proibição de fumar afixados ou às delimitações inscritas pelo chão da cidade. A multa por infracção de fumar em local proibido subiu para as 1,500 patacas.

“Faz lembrar o quadro ‘Tentações do Santo Antão’, do Jerónimo Borges. Se o tabaco é diabolizado desta forma, então tem que se tirar a tentação da vista dos incautos? Está bem. Já nada me surpreende”, disse ao PONTO FINAL o arquitecto Carlos Marreiros, que expôs, aquando de uma revisão da legislação de prevenção e controlo do tabagismo conduzida em 2007, desenhos resultado de reflexões sobre o acto de fumar.

As montras de vidro transparente passaram a ser protegidas por vidro opaco e em vez dos produtos tabágicos expostos, normalmente junto às caixas registadoras dos estabelecimentos comerciais, estão cobertos ou foram removidos. O PONTO FINAL teve ainda conhecimento de um cliente que tentou fazer uma compra no New Yaohan e não lhe foi permitido ver o produto que pretendia comprar – a escolha foi feita através de um menu.

“Eu sou fumador e reconheço que o fumo faz mal à saúde de nós próprios e dos outros, mas entendo que diabolizar o fumo e os fumadores é uma posição errada e pouco pedagógica. Divulgar e educar quanto aos malefícios do tabaco, isso é correcto. Diabolizar os fumadores, não, porque isto sugere fundamentalismos e fundamentalismos, sejam de que lado forem, são sempre maus. A História da Humanidade ensina-nos”, apontou Marreiros, também director do Albergue SCM.

Por outro lado, o arquitecto defende a luta contra o tabagismo mas “no sentido de educar os jovens e as crianças para os malefícios do tabaco e evitar-se fumadores de futuro”. Os fumadores de hoje devem ser tratados como doentes, indica.

“As políticas – não só em Macau mas em todo o mundo – procuram o facilitismo e é muito mais fácil e é altamente demagógico diabolizar o fumador do que resolver a questão da poluição. (…) Nem mil fumadores num metro quadrado fazem pior à saúde pública do que a poluição.”

“AS NOVAS REGRAS BENEFICIAM O AMBIENTE E AS PESSOAS”

O conteúdo principal de revisão da nova lei de controlo do tabagismo também inclui o alargamento das áreas onde é proibido fumar, tendo passado a ser proibido fumar em todos os recintos fechados – com excepção da criação de sala de fumo no aeroporto e nos casinos – ou fumar nas áreas a 10 metros de distância dos sinais indicadores das paragens de autocarro e dos postos de táxi.

Jenny, 25 anos, estava junto a uma paragem de autocarro quando foi abordada pelo PONTO FINAL. “Penso que as novas regras beneficiam o ambiente e as pessoas, portanto concordo com a proibição de determinados comportamentos”, afirmou.

“Vemos muitas pessoas a fumar nas paragens de autocarro; na verdade, em todo o lado. Sejam cidadãos ou turistas, o Governo deve fiscalizar e informá-los sobre os locais onde podem ou não fumar, ainda que muitas pessoas não respeitem”, considerou Jenny.

EM MENOS DE UM DIA, FORAM FISCALIZADOS PERTO DE TRÊS MIL ESTABELECIMENTOS

Até às 17h do dia 1 de Janeiro, os agentes de fiscalização conduziram inspecções a 2,931 estabelecimentos, dos quais “192 inspecções nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros junto das áreas circunvizinhas dos estabelecimentos”, revelaram os Serviços de Saúde em comunicado.

“Foram acusadas 15 pessoas por fumar em locais proibidos, referentes a sete turistas e oito residentes locais. Entre os fumadores acusados, oito foram detectados a fumar nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros, tendo estes prestado boa colaboração durante o procedimento de execução da lei por parte dos agentes de fiscalização”, aponta ainda o mesmo organismo.

A multa por infracção de fumar em local proibido passou de 600 para 1,500 patacas.