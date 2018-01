Milhares assomam às ruas de Hong Kong para reclamar a independência da cidade

A já tradicional marcha de Ano Novo de Hong Kong levou este ano até às ruas da cidade cerca de 10 mil pessoas, segundo os organizadores. Apesar de ter começado de forma pacífica, a manifestação escalou para confrontos entre a polícia e os manifestantes que levaram à evacuação em ambulâncias de três pessoas.

Gritos pela protecção de Hong Kong ecoaram esta segunda feira na marcha pró-democracia do Ano Novo que levou até à reinaugurada Civic Square cerca de 10 mil pessoas, de acordo com números dos organizadores divulgados pelo South China Morning Post. A manifestação, organizada pela Civil Human Rights Front, começou por ser uma forma de protesto contra a instalação de um posto de controlo na estação de Kowloon que irá ligar Hong Kong com Shenzhen e Cantão e que será controlada pelas autoridades da RAEHK e do continente. Porém, os protestos terminaram em confrontos entre os manifestantes, estimados em 6.200 pelas autoridades, e a polícia, de acordo com a mesma fonte.

Aquela que era até então uma manifestação pacífica começou a intensificar-se quando um grupo de protestantes ocupou uma plataforma perto da Civic Square munidos de bandeiras da RAEHK e da República Popular da China. Pelo menos três pessoas, incluindo dois agentes, tiveram que ser levadas do local por uma ambulância devido a este incidente. Segundo escreve o South China Morning Post, as autoridades dispersaram passada meia hora, deixando os manifestantes livremente na plataforma. Estes regressaram apenas pela meia noite de terça-feira para remover quatro pessoas que àquela hora ainda permaneciam no local.

Ouvido pelo mesmo jornal, Gary Fan Kwok-wai, do grupo NeoDemocrats, disse ter-se juntado à marcha para protestar contra a instalação do posto de controlo. “Pequim está a interferir fortemente nos assuntos de Hong Kong. Já não são as pessoas de Hong Kong a dirigirem Hong Kong com um grau de autonomia. É o Comité Permanente do Congresso Popular Nacional a mandar na cidade com Hong Kong a ter zero autonomia”, criticou o político.

Apesar de ter surgido como forma de protesto pela instalação do posto de controlo, a manifestação serviu também para os cidadãos expressarem o seu desagrado perante as recentes alterações ao funcionamento do Conselho Legislativo (LegCo) e também pelo que dizem ser uma perseguição aos líderes do movimento “Occupy” que despoletou em 2014 também na Civic Square.

Yanni Heung Yan-kiu, de 19 anos, disse estar a participar pela primeira vez motivada pelo seu descontentamento face às alterações do LegCo que considera que vão “retirar o poder do conselho e ter um impacto muito sério”. “Os deputados pró-establishment vão poder controlar o conselho e fazer aquilo que quiserem”, disse a jovem citada pelo South China Morning Post.

De acordo com números avançados pela mesma fonte, a manifestação deste ano conheceu um aumento substancial dos seus participantes face aos anos anteriores. Os organizadores estimaram que no ano passado saíram à rua 9.100 pessoas e, em 2016, cerca de quatro mil. Já os números das autoridades, tradicionalmente mais conservadores, apontam para 4.800 e 1.600, respectivamente em 2017 e 2016. Em 2013 estes números ascenderam aos 130 mil e 26 mil, segundo os responsáveis e a polícia, respectivamente.