Macau recebeu mais de 350 mil turistas durante a passagem de ano

Mais de 350 mil turistas visitaram Macau durante as festividades do Ano Novo, correspondendo a um aumento de 8,47% face ao mesmo período de 2016. Entre 30 de Dezembro e 1 de Janeiro, mais de 1,59 milhões cruzaram as fronteiras da RAEM, sendo que as Portas do Cerco foi o meio de entrada e saída mais utilizado.

Já as unidades hoteleiras do território acolheram mais de 11,9 milhões de hóspedes durante os primeiros onze meses do ano passado, registando uma taxa de ocupação média de 86,4%. De acordo com dados avançados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, no final de Novembro Macau contava com 110 hotéis e pensões que, no total, ofereciam 37 mil quartos.