Poucos dias antes de terminar o seu primeiro mandato à frente da Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco, José Basto da Silva anunciou a sua intenção de se recandidatar. Ainda enquanto presidente, Basto da Silva está responsável pela organização de um jantar de celebração dos 140 anos da fundação da instituição e dos 19 anos do organismo que lidera no próximo dia 14.

Catarina Vila Nova

Os 140 anos da fundação da Escola Comercial Pedro Nolasco celebram-se no próximo dia 14 com um jantar de confraternização no Hotel L’Arc, evento este que terá também como propósito assinalar os 19 anos da Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco (AAAEC). Ao PONTO FINAL, José Basto da Silva, presidente da AAAEC, avançou que no evento será anunciada a abertura de listas para os próximos corpos gerentes e anunciou a sua intenção de se recandidatar. Caso assegure a reeleição, o dirigente associativo pretende avançar com a criação de um curso de patuá e alargar o número de sócios.

“Farei o que for possível para manter a associação viva e activa. Gostava de fazer protocolos com o Club Lusitano de Hong Kong, gostávamos também de conversar com a ADM [Associação dos Macaenses] ou outras associações de matriz portuguesa [sobre] formas de colaborar ou até mesmo com o Instituto Internacional ou com a Fundação Rui Cunha”, adiantou Basto da Silva. “No fundo, [o objectivo] é manter viva a nossa identidade e singularidade de Macau. Acho que importa cuidar constantemente e lembrar a todos e ao próprio Governo a importância que nós constituímos para a RAEM porque Macau sem a nossa comunidade não tinha grande diferença em relação às outras cidades do continente”.

Naquela que é a segunda vida do organismo, após um período de inactividade a que se seguiu a alteração dos estatutos, José Basto da Silva diz estar a enfrentar “dificuldades em fazer crescer a associação”. “Nós continuamos com pouca massa crítica, temos cerca de 50 sócios e é pouco para estar a pedir subsídios e financiamentos”, lamentou. Para fazer face a este obstáculo, foram repensados os critérios de forma a aceitar também “amigos de sócios”. “Abrimos a excepção nesta fase inicial em que temos poucos sócios. Também não queremos estar a abrir a porta de forma escancarada porque depois os nossos sócios também podem apontar que não faz sentido termos sócios que não estiveram ligados à escola”, explicou o dirigente.

Prestes a terminar o primeiro mandato como presidente do organismo, José Basto da Silva faz um balanço “muito positivo” do ano que agora terminou. Após um primeiro ano de “experiência, alteração dos estatutos internos e obtenção de subsídios”, em 2017 a associação conseguiu realizar algumas das actividades a que se propôs. Basto da Silva recordou o curso de culinária, os serões com história, o chá dançante e a exposição de fotografia que pretende recuperar. Um dos objectivos para o próximo ano passa também por reunir este conjunto de actividades sob a forma de portefólio.

Os bilhetes para o jantar de aniversário da Escola Comercial Pedro Nolasco e respectiva Associação dos Antigos Alunos podem ser adquiridos na sede da Associação dos Macaenses e na biblioteca da Escola Portuguesa de Macau. O evento irá realizar-se no próximo dia 14, pelas 18h30, no Hotel L’Arc. No mesmo dia, pelas 11h, irá realizar-se uma missa na Sé Catedral em homenagem aos antigos alunos e funcionários da instituição.

140 ANOS DA ESCOLA COMERCIAL PEDRO NOLASCO

Fundada a 8 de Janeiro de 1878 pela personalidade que lhe havia de emprestar o nome, a Escola Comercial Pedro Nolasco assinala na próxima segunda-feira, apesar de extinta há quase 20 anos, o seu 140º aniversário. O seu currículo pretendia dotar os seus alunos das competências necessárias para entrarem directamente na vida profissional, ao contrário dos liceus da altura que preparavam os alunos para o ingresso na universidade, como explicou o jornalista e investigador João Guedes em declarações ao PONTO FINAL.

Porém, a revolução do 25 de Abril viria a terminar com as escolas comerciais. Apesar de ter mantido a nomenclatura original até a sua extinção – poucos anos antes da transferência de soberania – o currículo da Escola Comercial alterou-se, passando a assemelhar-se ao dos liceus da época. Nesta altura, já a instituição funcionava há cerca de duas décadas naquele que foi o seu último posto e onde existe actualmente a Escola Portuguesa de Macau.

“[Quando foi fundada a Escola Comercial] estava num edifício junto à igreja de Santo Agostinho. Naquele largo [de Santo Agostinho] há um edifício meio pombalino que era do Banco Delta Ásia. Era aí a Escola Comercial [que se] transferiu para baixo em 1951 ou 1952 por altura da visita a Macau do ministro do Ultramar Sarmento Rodrigues”, explicou o investigador.