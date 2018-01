Entrada na Etiópia e Ilhas Cook facilitada a detentores de passaporte da RAEM

Desde segunda-feira que os titulares de passaporte da RAEM têm mais facilidade em deslocar-se às Ilhas Cook e também à República Democrática Federal da Etiópia. No primeiro caso, as autoridades daquele território concedem a isenção de visto, permitindo uma estadia de 31 dias. No segundo local, os detentores de passaporte da RAEM podem ter visto à chegada e permanecer naquele país até 30 dias.

Segundo números da Direcção dos Serviços de Identificação, actualmente o passaporte da RAEM permite aos seus titulares viajar para um total de 136 países ou territórios sem obrigação de visto ou com visto à chegada. Para outros 16 países é possível pedir atempadamente visto electrónico.