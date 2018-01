David Tong, pianista natural de Macau, não resistiu a acidente aéreo

Aos cinco anos de idade, David Tong saía de Macau rumo ao país que viria a chamar de casa. Na Austrália, fica na memória pelo seu virtuosismo ao piano e admiração por Chopin. Morreu no fim-de-semana, vítima de um acidente de aviação.

Joana Figueira

O corpo do pianista David Tong, natural de Macau, foi no passado fim-de-semana retirado dos destroços de um avião no qual sobrevoava o Norte da Austrália, país que o recebeu aos cinco anos de idade. Aos 34 anos, Tong sobreviveu à colisão e ainda conseguiu pedir ajuda através do seu telemóvel, porém o mau tempo impossibilitou por dois dias a equipa de salvamento de chegar ao músico, que trabalhava como piloto comercial ao longo dos últimos três anos.

David Tong nasceu em Macau em 1983, saindo poucos anos depois para a Austrália. O seu “grande poder” e a sua “habilidade consumada” – como o descreve o jornal Sunday Herald Sun – levaram-no, ao longo da sua carreira, até várias geografias, entre elas a Austrália que o adoptou – ali participou em apresentações de todas as orquestras sinfónicas nacionais –, Nova Zelândia, China, Estados Unidos da América e Europa.

Depois de um período extenso de estudo com Stephen McIntyre, um dos pianistas eminentes no panorama australiano, David Tong seguiu para estudar na reconhecida Juilliard School of Music, em Nova Iorque, onde completou o curso em performance de piano e foi galardoado com a bolsa de estudo “Vladimir Horowitz”.

Seguiram-se reconhecimentos vários, incluindo o prémio “Artist Fellowship” da Harold Mitchell Foundation ou a medalha de prata na edição de 2008 da Grand Bohemian Orlando International Piano Competition.

A 4 de Agosto de 2007, David Tong regressava pela primeira vez a Macau para integrar uma actuação da Orquestra Sinfónica Jovem de Macau, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM). Dias mais tarde, a orquestra assinalou o seu 10º aniversário com uma digressão pela Austrália e Singapura, que contou com a regência de Ka Wong e Veiga Jardim. David Tong foi o solista das apresentações que integraram 75 músicos da Orquestra Sinfónica Jovem de Macau, contou ao PONTO FINAL Emily, membro da orquestra.

Naquela digressão, a orquestra subiu ao palco de Brisbane, capital do estado australiano de Queensland, no dia 17 de Agosto. O maestro brasileiro Veiga Jardim deu início ao concerto com um tributo ao património português de Macau, oferecendo uma veloz viagem mental pela região do Alentejo ao som de “Suite Alentejana N.º 2”, composta pelo português Luís de Freitas Branco em 1927.

De gravata branca, fraque e botões de punho, aos 24 anos, David Tong foi o primeiro convidado a subir ao palco para se juntar à orquestra da cidade onde nasceu. O piano e o auditório de All Hallows’ School’s Claver Theatre ressoavam e, a solo, Tong partiu para um arranque em força de Grieg’s Piano Concerto em A menor. Recolheu aplausos no final do primeiro movimento, lançando um desafio de superação aceite pela Orquestra Sinfónica Jovem de Macau, descreveu, à época, a emissora australiana 4MBS Classic FM.

Em adição à sua carreira enquanto solista, David Tong foi também músico de câmara. Sob a edição da Melba Recordings, o primeiro disco do artista reuniu a música de Rachmaninoff, Chopin e Liszt e foi lançado no ano de 2005 para vir a receber elogios da crítica. O segundo disco, lançado recentemente também pela Melba Recordings, intitula-se “Phoenix Story” e conta com a colaboração dos violoncelistas Pei-Jee e Pei-Sian Ng.