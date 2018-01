Benfica de Macau: Bernardo Tavares é o novo treinador

Bernardo Tavares será o novo técnico principal da equipa sénior do Benfica de Macau, anunciou ontem o clube em comunicado. Contando com uma vasta experiência em Portugal e fora de portas, tanto na Europa como na Ásia, com jovens e com seniores, Bernardo Tavares chega às “águias” do território para liderar a equipa na sua campanha para a conquista do penta-campeonato e ser o “homem do leme” na primeira participação de sempre de uma equipa da RAEM na fase de grupos da AFC CUP.

O treinador português chega ao Benfica de Macau “ciente de que é um clube com enorme historial no futebol da RAEM nos últimos anos e que, ano após ano, tem feito história com as suas conquistas”. O objectivo para 2018 passa por lutar pela renovação do título de campeão, embora com a consciência que as dificuldades eram ser maiores. A vontade do Benfica de Macau em renovar o título e consolidar a sua presença nas competições em que está envolvido, na opinião do técnico, “ajudará certamente a tornar a liga de Macau ainda mais competitiva, o que permitirá uma maior evolução de todos os jogadores, treinadores e todos os outros agentes envolvidos”, disse Bernardo Tavares, em declarações publicadas pelo emblema encarnado.

Quanto a objectivos concretos, o treinador é claro: “Pretendo ajudar a nossa equipa a evoluir ainda mais, tentando conquistar a Liga de Macau e a Taça de Macau”. A presente época, porém, traz uma novidade que levanta consideravelmente a fasquia da exigência para todos os elementos do emblema. “Sem dúvida que a grande novidade deste ano de 2018 é o acesso do Benfica de Macau à fase de Grupos da AFC CUP. É uma oportunidade única para Macau tentar somar mais uns pontos no ranking da AFC e o ‘nosso’ Benfica de Macau poder ganhar mais algum prestígio internacional. Vamos, dentro das nossas limitações, tentar fazer o nosso melhor junto de equipas mais experientes na prova, procurando sempre tentar surpreender os adversários independentemente do seu maior poderio e experiência internacional”, referiu o treinador português.

As metas a atingir na AFC CUP estão já delineadas entre a direcção do clube e a equipa técnica, e passam sobretudo por “dignificar o nosso clube e dar uma imagem de competência e competitividade do futebol que se pratica em Macau além fronteiras”. O treinador tem ainda uma vontade muito especial: “Esperamos poder contar com o apoio dos nossos adeptos e com toda a população de Macau nos jogos da AFC CUP”.

EXPERIÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Tavares possui a UEFA Pro License, a qualificação internacional mais alta de treinador de futebol, desde Junho de 2013. Iniciou a sua carreira de treinador em 1997, nos sub-18 do ADC Proença-a-Nova, tendo depois passado por outros clubes regionais até 2000, alternando entre treinador das camadas jovens e das respectivas equipas seniores.

Mudou-se para Lisboa um ano depois onde foi nomeado treinador adjunto da equipa de sub-12 do Sport Lisboa e Benfica. Em finais do mesmo ano, mudou-se para o Alcobaça, tendo treinado várias equipas jovens do clube e ascendido ao cargo de treinador principal em 2005. Durante seu período como treinador principal do clube, venceu a Taça da AFL em 2005/6 e 2006/7.

Em 2008 iniciou funções de “olheiro” no Futebol Clube do Porto, mas rapidamente regressou a Lisboa para integrar os quadros do Sporting Clube de Portugal com funções de treinador na Academia, onde alcançou alguns êxitos com os jovens. Em Lisboa passou as duas épocas seguintes no Belenenses, onde desempenhou funções de treinador de guarda-redes e de adjunto na equipa principal, a sua primeira experiência na Primeira Liga Portuguesa.

Em 2013 teve a sua primeira experiência internacional, mais concretamente no Bahrein, onde foi adjunto de Khalifa Al-Zayani aos comandos do Al-Hidd SCC, na primeira liga do país. Foi no Al-Hidd SCC que participou pela primeira vez numa competição AFC, desta feita na ‘Champions League’ de 2014, onde o seu clube entrou na primeira fase do ‘play-off’, eliminando os campeões da Jordânia, Shabab Al-Ordon, por 3-1. Cairia na ronda seguinte frente ao campeão do Qatar, não se qualificando para a fase de grupos mas garantindo um lugar na AFC CUP, na mesma vertente que agora disputará à frente do Benfica de Macau. Ajudou o Al-Hidd SCC a uma campanha inédita na AFC, alcançando os quartos-de-final da prova, a mais alta posição alguma vez atingida pelo clube.

Um ano depois voltou ao seu país para uma breve passagem, integrando a equipa técnica do Tirsense, então na Segunda Liga. A passagem foi breve pois em 2015 rumou novamente ao Médio Oriente, desta feita a Omã, onde foi nomeado treinador principal dos vencedores da ‘Oman Professional League’ na época 2013-14, o Al-Nahda. Ao serviço deste clube, participou em duas edições da AFC Champions League e AFC CUP.

No ano seguinte aventurou-se em África, mais concretamente no African Lyon da Tanzânia, experiência que não correu da melhor forma apesar de resultados desportivos satisfatórios. Seguiu posteriormente para as Maldivas, para treinar o New Radiant S.C., do primeiro escalão.

Bernardo Tavares integrou também equipas técnicas de alguns dos mais conceituados treinadores portugueses da actualidade, nomeadamente como analista e autor de relatórios de treino para José Mourinho, em 2001, no União de Leiria, com Carlos Queiroz no Real Madrid, em 2004, com Paulo Bento no Sporting de Portugal, em 2008 e com Paulo Fonseca, no Paços de Ferreira, em 2014.