Wynn Macau e Sands China com 25 novas mesas a partir de 1 de Janeiro  

O Governo vai-se manter fiel ao acordo feito com as duas concessionárias de jogo antes da abertura dos empreendimentos Wynn Palace e Parisian Macao e vai permitir que as duas operadoras possam explorar cada uma 25 novas mesas de jogo a partir de 1 de Janeiro. No final do terceiro trimestre do corrente ano os casinos do território ofereciam um total de 6449 mesas.

As operadoras de jogo Wynn Macau Ltd e Sands China Ltd vão poder passar a explorar cada uma 25 novas mesas de jogo a partir de 1 de Janeiro, confirmou esta quinta-feira a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, numa mensagem de correio electrónico enviada ao portal especializado GGR Asia.

A atribuição das novas mesas estava prevista ao abrigo do acordo alcançado entre as concessionárias de jogo e a entidade reguladora aquando da abertura dos empreendimentos Wynn Palace e Parisian Macao.

“Tanto a Wynn como o Venetian Macao submeteram um pedido no sentido de lhe serem concedidas 25 novas mesas de jogo e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos emitiu a respectiva autorização”, adiantou o organismo liderado por Paulo Martins Chan, num mensagem de e-mail enviada ao GGR Asia na quarta-feira. “As referidas mesas só entrarão em operações depois de 1 de Janeiro de 2018”, complementou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

No caso da Sands China, o pedido relativo às 25 mesas foi formulado pela Venetian Macao Ltd, a entidade que detém formalmente a licença de concessão de jogo em nome da empresa listada na bolsa de valores da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

A poucos dias da abertura do empreendimento Wynn Palace, a 22 de Agosto de 2016, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, adiantou que a nova aposta da Wynn Macau para a strip do Cotai deveria ser brindada com 150 novas mesas de jogo, cem das quais seriam concedidas à concessionária aquando da inauguração do novos casino. As restantes cinquenta, explicou na altura o titular da pasta da economia e finanças, seriam atribuídas em duas fases distintas: as primeiras 25 mesas a 1 de Janeiro de 2017 e as restantes 25, exactamente um ano depois, a 1 de Janeiro de 2018.

Um mesmo número de mesas foi atribuído ao Parisian Macau, com a distribuição a ser feita de acordo com o mesmo princípio que foi aplicado ao empreendimento da concorrência: cem mesas a 13 de Setembro de 2016, dia em que o novo casino abriu portas, 25 a 1 de Janeiro de 2017 e as restantes no primeiro dia do novo ano.

A política de contenção do crescimento do número de mesas, delineada pelo Governo em 2013, foi concebida com o intuito de limitar a três por cento o aumento anual do número de mesas disponibilizadas pelos casinos do território. Válida até ao final do ano de 2022, a medida tem como ponto de partida as 5485 mesas de jogo que existiam nos casinos do território no quarto e último trimestre de 2012.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Direcção dos Serviços de Inspecção e Coordenação de Jogos, no final do terceiro trimestre do corrente ano as operadoras de jogo com interesses em Macau ofereciam um total de 6449 mesas.