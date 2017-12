USJ com licenciatura em Cinema Digital em cooperação com Loyola Marymount University

As candidaturas para a licenciatura em Cinema Digital da Universidade de São José (USJ), um “curso único do ponto de vista das suas características” e “vocacionado para a produção de cinema de uma perspectiva internacional”, estão prestes a abrir. Delineada em parceria com a Universidade Católica de Portugal, a licenciatura vai promover o intercâmbio não só entre a universidade portuguesa e a Universidade de São José mas também com a Loyola Marymount University, uma instituição de ensino superior com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. A universidade norte-americana é “líder na área da formação para o cinema em Hollywood”, explica Álvaro Barbosa, director da Faculdade de Indústrias Criativas da USJ.

“Esta licenciatura também é uma licenciatura que resulta de uma grande experiência que nós temos nesta relação com a Universidade Católica e que eu penso que tem um modelo que é muito adequado aos dias de hoje, em que os alunos vão aprender não só a fazer cinema tradicional, mas aprender efeitos visuais, vão trabalhar o documentário, uma série de disciplinas que são necessárias em várias indústrias que não só a de cinema, mas também produção audiovisual”, esclareceu Álvaro Barbosa.

O docente – que revelou que o trabalho de concepção do curso se prolongou por três anos – garante que “o intercâmbio de docentes [entre as três instituições de ensino superior] já está estabelecido”. Mladen Milicevic, académico da Loyola Marymount University, marcará o arranque da “partilha” de docentes já no próximo dia 4 de Janeiro, em Macau, com a palestra “Changing Trends in Hollywood Film Music”.

A Universidade de São José tem contado ainda com “algum apoio do GAES [Gabinete de Apoio ao Ensino Superior]” na concessão de infra-estruturas, da Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia através de equipamento e da Adelson Family Foundation, que “nos financiou porque perdemos uma grande parte do equipamento que era para este curso durante o tufão ‘Hato’”, explicou Barbosa.

“Graças a todo este financiamento, nós estamos a conseguir recuperar e vamos configurar a infra-estrutura do curso, portanto comprar materiais ‘standard’ das produções ao mais alto nível que se fazem em qualquer indústria.”

Com a nomeação do novo director do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM), Mike Goodridge, e com a aprovação, no início deste ano lectivo, do novo curso da Universidade de São José, reúnem-se as condições para um estreitar de relações entre a instituição de ensino superior e o festival de cinema: “Todos estes elementos só se conjugaram agora e, portanto, eu tive reuniões com o novo director do festival de cinema e vamos projectar uma colaboração mais estreita a partir do próximo ano, quando o curso abrir”, concluiu Álvaro Barbosa. J.F.