Tap Seac: Feira de Natal é um chamariz para as famílias

Pelo segundo ano consecutivo, as celebrações da quadra natalícia passam pela Feira de Natal instalada na Praça do Tap Seac até ao último dia do ano. Para além de um insuflável gigante e de um carrossel para crianças, de espectáculos de magia e de palhaços, a edição deste ano conta ainda com workshops e acções de formação.

Decorre até ao último dia do ano, na Praça do Tap Seac, a segunda edição da Feira de Natal, uma iniciativa que este ano integra 22 expositores com produtos destinados principalmente aos mais novos e ainda oito barraquinhas de venda de comida. Desde o arranque da edição de 2017 do certame, o número de visitantes tem vindo a mostrar-se mais significativo em relação ao primeiro ano do evento, aponta uma das expositoras. May considera benéficas as actividades complementares disponibilizadas a todos quantos visitam o evento, como as diversões para crianças ou os workshops para atrair mais pessoas.

“Este é o segundo ano que participamos na Feira de Natal. O primeiro foi no ano passado. O que nós queremos é trazer felicidade aos cidadãos de Macau, especialmente às crianças e às suas famílias. Também queremos chamar a atenção das pessoas para a importância do empreendedorismo”, contou May, 23 anos, ao PONTO FINAL.

Licenciada em Economia, May juntou esforços com alguns amigos para participar na feira organizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). No expositor apresentam sobretudo brinquedos para crianças, mas também alguns produtos destinados a jovens e adultos: “O ambiente e as actividades complementares são bem melhores do que no ano passado. Os carrosséis ou os workshops, por exemplo, atraem bastantes clientes – especialmente crianças”, afirmou.

Ao longo de duas semanas, a Feira de Natal de 2017 decorre sob o tema “´Árvore de Fogo Brilhante”, com a apresentação, pela primeira vez, de espectáculos, workshops, de um carrossel ao ar livre e de uma zona especial para fotografias. Para amanhã e para Domingo estão agendados workshops entre as 16h e as 17h30, bem como espectáculos em palco, espectáculos móveis e desfiles.

Tendo em vista a diversificação dos produtos à venda e o apoio às indústrias culturais e criativas do território, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais convidou associações, em cooperação, uma vez mais, com o Fundo das Indústrias Culturais. As indústrias culturais de Macau e os residentes do território foram convidados a tomarem parte no certame, através da exploração conjunta das tendas de lembranças de Natal.

Este ano, o leilão para exploração dos expositores chegou a um preço médio de 4,775 patacas. A mais cara foi comercializada por oito mil patacas, enquanto que a mais barata foi adquirida por 2,200. O preço base de licitação era de mil patacas. Com o arrendamento das 16 tendas a concurso – foram recebidas 40 candidaturas –, o IACM arrecadou um total de 76,400 patacas.