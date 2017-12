Taishan: Continua por assinar acordo para mecanismo de comunicação

Ainda não foi assinado o acordo relativo à criação de um mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear entre a RAEM e a vizinha província de Cantão. A relevância da medida tem vindo a aumentar nos últimos meses devido a alguns problemas a nível de segurança nos testes efectuados na central nuclear de Taishan. No entanto, e de acordo com a Rádio Macau – que cita os Serviços de Polícia Unitários – as autoridades estão agradadas com o teor do acordo, tendo já sido concluídos os trabalhos preparatórios de redacção do memorando.

A central nuclear de Taishan continua a gerar preocupações em Macau devido à proximidade do território – fica situada a cerca de 70 quilómetros da RAEM – e a alguns incidentes que têm ensombrado as primeiras fases de testes, nomeadamente o aparecimento de fissuras numa das estruturas. Em Dezembro do ano passado, o Secretário para a Seguranca, Wong Sio Chak, disse que esperava que o acordo relativo ao mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear Guangdong-Macau fosse assinado em breve mas, mais de um ano depois, a situação permanece na mesma.

Os Serviços de Polícia Unitários (SPU) referem que os trabalhos preparatórios do acordo “já estão concluídos”, tendo as partes “concordado com o conteúdo”, refere a Rádio Macau. Ainda de acordo com o organismo, os procedimentos para a assinatura do acordo estão ainda a decorrer, não tendo, no entanto, sido avançadas datas para a conclusão do processo ou explicadas as razões de demora.

Os SPU garantem, no entanto, que enquanto o mecanismo não for criado, Macau vai “manter uma comunicação estreita com o Gabinete de Gestão de Emergência Nuclear da Província de Guangdong no sentido de conseguir obter as últimas notícias sobre a segurança nuclear”.

Relativamente à investigação da revista FactWire, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, sobre a detecção de fissuras numa unidade da central de Taishan, divulgada este mês pelo portal Hong Kong Free Press e noticiado também na ocasião pelo PONTO FINAL, os Serviços de Polícia Unitários explicam que, segundo os esclarecimentos que lhes foram dados por Guangdong, o problema indicado na notícia refere-se a “um dispositivo comum para sistemas térmicos de ilhas convencionais, usado para remover oxigénio no sistema de abastecimento de água” e “não se classifica como parte do sistema de segurança nuclear”. O mesmo acontece, acrescenta a entidade, “com a central de produção de energia eléctrica, que também utiliza dispositivos similares”.

Ainda no âmbito das explicações que receberam de Guangdong, os Serviços de Polícia Unitários notam que “a central nuclear está a tomar medidas de melhoria e os respectivos trabalhos estão quase concluídos”. Quanto ao acompanhamento a ser dado por Macau para lidar com eventuais desastres ligados à central, os SPU explicam que o Plano de Contingência que existia foi revisto em 2011 e passou a designar-se “Plano de Contingência do Incidente da Central Nuclear nas Áreas Vizinhas”.

O documento é actualizado pelo menos uma vez por ano, garante o organismo, e abrange “medidas de monitorização em caso de incidente nuclear ocorrido nas centrais nucleares” da região, “a classificação dos níveis de incidentes” e “as medidas a tomar pela RAEM”.