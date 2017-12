Sound & Image Challenge projecta películas finalistas até 6 de Janeiro

A organização do Sound & Image Challenge International Festival vai projectar, no espaço Creative Macau, os trabalhos finalistas das categorias de documentários e vídeos musicais seleccionados no âmbito da 8ª edição da competição. A apresentação dos filmes apenas não se materializa no Domingo e na Segunda-feira.

Hoje e amanhã, serão projectadas os trabalhos alusivos às categorias Documentário, Identidade Cultural de Macau, Videoclips e Ficção e Animação e Ficção, respectivamente.

Este ano, apresentaram-se a concurso sete documentários com autores oriundos de França, do Brasil, da Alemanha, da Holanda, da Índia e do Irão, e cinco videoclips de bandas locais.

Os prémios de Melhor Filme e de Melhor Ficção, no 8º Sound & Image Challenge International Festival, foram para a curta “Bitchboy”, do realizador sueco Måns Berthas. O prémio de Melhor Documentário foi atribuído a “Nobody Dies Here”, do realizador francês Simon Panay. Produzida na Índia, a curta “Schirkoa”, de Ishan Shukla, foi considerada a Melhor Animação da competição deste ano.

O festival internacional decorreu ao longo de seis dias e dividiu-se pelo Teatro Dom Pedro V, de 5 a 8, e pelo Cinema Alegria, de 9 a 10.