Rota das Letras: Prazo para entrega de contos alargado até 31 de Janeiro  

Foi alargado até 31 de Janeiro o prazo para entrega de submissões do Concurso de Contos do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, informaram os organizadores em comunicado. Os interessados podem submeter os seus textos em português, inglês ou chinês sendo que o júri vai posteriormente seleccionar um vencedor em cada uma das línguas. A cada vencedor será entregue um prémio pecuniário no valor de 10 mil patacas e os textos seleccionados serão publicados num livro juntamente com os de autores que participaram na edição deste ano da Rota das Letras. Este livro será lançado na próxima edição do festival, em Março de 21018.

À semelhança do que sucedeu em anos anteriores, um júri composto por membros da organização do festival irá encarregar-se da pré-seleccção dos textos, sendo que os vencedores vão ser escolhidos pelos escritores Raquel Ochoa, Dorothy Tse e Peter Gordon. Os três autores foram convidados da edição deste ano do Festival Literário de Macau. Os interessados podem enviar as suas submissões por e-mail ou por correio para o endereço do PONTO FINAL.