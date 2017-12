Remessas dos emigrantes estagnaram entre 2015 e 2016  

O valor das remessas recebidas em Portugal dos emigrantes ficou em cerca de 3,3 mil milhões de euros, sendo que entre 2015 e 2016, o valor das remessas recebidas praticamente estagnou, de acordo com um relatório ontem lançado, em Lisboa.

No caso específico do território, a contribuição de Macau para o cálculo do volume de transferências vindas da China tem vido a diminuir desde 2013, mesmo se em 2015 se tenha registado uma ligeira subida.

Por seu lado, as divisas provenientes do restante território chinês, que demonstravam uma tendência positiva desde 2011, desceram 87 por cento em 2016, para os 0,05 milhões de euros.