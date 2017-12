Penas de prisão para 24 pessoas por terrorismo e subversão

A justiça vietnamita condenou a penas de prisão 24 pessoas consideradas culpadas de terrorismo e subversão, incluindo por um plano de um ataque com explosivos no aeroporto mais movimentado do país, noticiou esta quinta-feira a imprensa oficial.

Um tribunal na cidade de Ho Chi Minh condenou na quarta-feira 15 pessoas a penas de entre cinco e 16 anos de prisão por um ataque falhado no aeroporto de Tan Son Nhat, a sul da cidade.

Dang Hoang Thien, acusado de ser o fabricante das bombas e o líder do grupo, foi condenado a 16 anos de prisão, enquanto que os outros 14 detidos foram punidos com penas de entre cinco e 14 anos de cadeia, de acordo com o portal “VNExpress”.

Em Abril, a polícia impediu o ataque contra o aeroporto de Tan Son Nhat ao descobrir, após aviso de um passageiro, várias caixas com engenhos explosivos.

Segundo as autoridades, os agora condenados seguiam instruções a partir do estrangeiro de um “grupo subversivo”, oposto à administração comunista do Vietname.

Entretanto, um tribunal na província de Binh Dinh condenou nove pessoas a penas de prisão de entre três e 14 anos por tentativa de subversão e divulgação de propaganda contra o regime comunista.

Ambos os casos foram noticiados pelo jornal estatal Thanh Nien. Os actos terroristas são pouco frequentes no Vietname.