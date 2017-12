Oito empresas na corrida pela gestão de cinco auto-silos

O concurso público para a gestão de cinco auto-silos recebeu propostas de nove candidatos (sendo que uma delas não foi admitida) com valores entre 1,18 milhões e 3,98 milhões de patacas. O pagamento deverá ser efectuado a cada três meses, tendo a adjudicação um prazo de seis anos, de acordo com uma nota da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT),

A empresa que for seleccionada irá gerir os auto-silos do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, do Edifício do Lago, do Fai Fu, no Fai Chi Kei, do Lido, na Avenida do Almirante Lacerda e ainda do edifício da DSAT.

O concurso tem como critérios de apreciação “o valor de contrapartida de referência proposto, o compromisso assumido do concorrente pelo cumprimento do programa de gestão e exploração dos parques de estacionamento, o plano de investimento para fornecimento e instalação de equipamentos e instalações (hardware), e a experiência do concorrente no âmbito da gestão e exploração de auto-silos”, acrescenta o organismo responsável pela gestão das questões relativas ao trânsito em Macau.