O ano em revista. Hato em destaque pela negativa e… positiva  

O PONTO FINAL ouviu algumas personalidades do território ligadas a diferentes sectores sobre o que marcou Macau positiva e negativamente em 2017. O tufão Hato destaca-se como o momento mais marcante do ano, pelas consequências com que brindou o território. A tempestade teve também um efeito positivo ao mostrar a solidariedade entre a população em prol do objectivo comum de “reconstruir” o território e ajudar quem mais precisa.

Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins;

Com o ano de 2017 a chegar ao fim, chega também a altura para se operar um balanço sobre os principais acontecimentos que afectaram o território ao longo dos últimos doze meses. O PONTO FINAL esteve à conversa com algumas personalidades ligadas a áreas distintas que fizeram um análise retrospectiva do ano relativamente aos sectores nos quais estão focadas a nível profissional, tendo, na sua generalidade, notado algumas melhorias.

“O que mais me agradou é que a terceira idade parece ter agora uma vida melhor do que nos anos anteriores. Naturalmente que há ainda coisas por fazer como, por exemplo, em termos de habitação social e económica. Penso que isto deve ser também considerado porque há muito que os funcionários públicos não têm uma oportunidade para se candidatarem a essas habitações como no tempo da administração portuguesa”, referiu Francisco Manhão. O presidente da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas (APOMAC) aproveitou ainda para destacar o aumento do subsídio para os idosos no valor de mil patacas como “o mais favorável neste ano” para os residentes com idade superior a 65 anos.

Os benefícios neste sector, juntamente com aqueles direccionados para as classes mais carenciadas, foi também enaltecido por Paul Pun: “Aqueles que estão a sofrer problemas familiares, e os idosos que necessitam de mais atenção, foram factores que registaram melhorias”, referiu ao PONTO FINAL.

Porém, o principal factor de destaque, eleito pelo secretário-geral da Caritas, prende-se com a resposta da população à devastação provocada pela passagem do tufão Hato pelo território: “As pessoas ainda se preocupam umas com as outras. Depois do tufão os cidadãos arranjaram tempo para ajudar os outros. Foi um grande desastre mas ainda assim foi possível ver uma grande ajuda mútua entre a população e as comunidades”, sublinhou.

A opinião é, de resto, partilhada por Augusto Nogueira. O dirigente associativo louva “o espírito de entreajuda entre a população de Macau”, que nos dias que se seguiram à passagem da tempestade se dedicou “a limpar e ajudar, contribuindo para que o território retornasse à sua normalidade o mais rápido possível”. Relativamente à sua área de especialidade, o presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) enalteceu o facto de, pelo terceiro ano consecutivo, não terem sido registados casos de pessoas infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) entre os consumidores de droga injectável: “Esse resultado é graças ao trabalho não só do Instituto de Acção Social (IAS), mas também através do programa de distribuição de seringas da ARTM e da nossa equipa de rua, que incansavelmente está sempre a informar os consumidores para não partilharem seringas usadas”, frisou Augusto Nogueira.

Por sua vez, Rita Santos destacou a recuperação económica registada este ano, sendo algo que “pode contribuir no próximo ano para a concretização de infra-estruturas, nomeadamente a construção de casas económicas e sociais para as famílias mais carenciadas”.

A presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas deu ainda enfâse à distribuição pecuniária como algo que “pode ajudar muito os pobres da Zona Norte e de outras partes para ajudar as famílias com problemas financeiros”, e ainda à actualização salarial a nível da função pública.

Rita Santos recordou a designação atribuída a Macau por parte da UNESCO de Cidade Criativa na área da gastronomia, definindo a distinção como uma benção, mas também como uma maldição. A conselheira das Comunidades Portugueses lamentou o facto do Festival de Gastronomia “não ter comida portuguesa, nem macaense”, impossibilitando a “promoção das nossas especialidades” junto dos turistas.

Ao contrário das restantes personalidades ouvidas pelo PONTO FINAL, Santos Pinto não teve grandes motivos para celebrar a nível do seu negócio, pelo menos comparativamente aos anos anteriores: “O negócio para mim foi um pouco mais fraco e senti isso na própria Rua do Cunha, onde a presença de turistas foi muito menor este ano. O volume de negócio baixou um bocado, talvez 15 ou 20 por cento. Quando a Rua do Cunha está vazia alguma coisa não está certa”, lamentou o proprietário do restaurante ‘O Santos’.

Hato no centro da concórdia

O tufão Hato deixou um rasto de destruição pelo território, para além de ter causado uma dezena de fatalidades. O desastre natural teve também a sua culpa em termos de impacto no negócio de Santos Pinto, apesar de não ter causado prejuízos no restaurante em si: “Afectou Macau inteiro, ninguém estava à espera, foi muito mau. Toda a gente estava habituada aos tufões que passavam e nunca faziam grandes estragos, mas este fez mesmo. Não é por acaso que a República Popular da China enviou tropas para ajudar nas limpezas das ruas de Macau”, apontou.

Francisco Manhão referiu que nunca viu um tufão de tal dimensão nos largos anos em que vive em Macau, esperando que tenha servido como uma lição para o futuro: “Penso que o Governo vai estar bem preparado para acontecimentos futuros do mesmo género”, disse o presidente da APOMAC.

Augusto Nogueira recorda que o tufão “apanhou toda a gente de surpresa”, e que o território não estava preparado para algo com aquele impacto: “As pessoas estavam muito descansadas dos últimos tufões, que foram só uma ameaça, desta vez foi a sério e deu para ver que não estávamos minimamente preparados. Com as coisas negativas também se aprende e deu para perceber que temos de estar sempre preparados para este tipo de calamidades que podem ocorrer de um momento para o outro porque a natureza é imprevisível”, sublinhou.

Rita Santos, por seu lado, acompanhou a situação muito de perto, visto que a tempestade afectou de forma trágica pessoas mais próximas: “Morreram dez pessoas, duas delas provenientes de famílias minhas conhecidas e que ainda hoje sofrem com o desaparecimento dos seus familiares. Espero que haja uma solução o mais rápido possível relativamente ao controlo de inundações e, ao mesmo tempo, que haja um investimento nos Serviços Meteorológicos no sentido de novos equipamentos para que se faça uma previsão mais exacta e atempada”, apontou a presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas.

Rita Santos lembrou ainda que o Governo já tinha recebido alguns avisos antes “com um tufão que deveria ter tido sinal 8 mas teve sinal 3”, esperando que o Hato tenha sido “uma lição muito grande” para o Executivo.

Para além de enumerar o tufão Hato como um dos grandes destaques negativos do ano para Macau, o secretário-geral da Caritas, Paul Pun, aproveitou também para reforçar a necessidade de se aperfeiçoar o sistema de táxis no território, descrevendo o sector como “um grande problema” que afecta não só os locais, como também os turistas: “Os táxis podem ser muito maus em diversos sítios do mundo, mas em Macau não se pode tolerar isso, dado o objectivo do território de se tornar num centro mundial de turismo e lazer. O serviço de táxis é um serviço público, e deveria ser feito algo o mais rapidamente possível”, apontou Paul Pun, instando ainda o Governo a fazer um controlo mais rigoroso no sector do imobiliário.