Novo ano, novos horários. Bibliotecas com funcionamento alargado  

Catorze bibliotecas que integram a rede de bibliotecas públicas do território vão passar a funcionar num horário alargado a partir do primeiro dia do novo ano, adiantou esta quinta-feira o Instituto Cultural em comunicado.

Quatro das catorze bibliotecas visadas – a Biblioteca Central, a Biblioteca do Patane, a Biblioteca de Wong Ing Kuan, situada no Parque Central da Areia Preta, e ainda a Biblioteca da Taipa – vão ver o seu horário de abertura alargado até à meia noite, passando ainda a abrir à segunda-feira, ainda que num horário não tão dilatado (entre as 14 horas e a meia-noite).

As quatro valências, que operam sob a égide do Instituto Cultural, vão passar ainda a estar abertas praticamente todo o ano; as excepções são à véspera de Ano Novo Chinês e ainda os três primeiros dias do novo Ano Lunar.

As restantes dez bibliotecas – um lote onde se incluem a Biblioteca Sir Robert Ho Tung, a Biblioteca da Ilha Verde, a Biblioteca de Mong Há e sete outras instalações de menor dimensão – vão ver o seu horário de funcionamento alargado seis dias por semana (entre as oito da manhã e as oito da noite), passando também a abrir às segundas-feiras.

A Biblioteca de Coloane, por sua vez, mantém o actual horário de funcionamento – entre as 13 e as 19 horas – mas passa a estar aberta também ao domingo.

As novas especificações relativas ao funcionamento das catorze bibliotecas em questão vão vigorar a título experimental durante um período de doze meses, explica o Instituto Cultural no comunicado em que dá conta das alterações.

O organismo agora liderado por Cecília Tse esclarece, ainda assim, que no período de extensão do funcionamento das dependências que começar a operar até à meia-noite, nem todos os serviços estarão disponíveis. A zona de leitura infantil, a zona multimédia e a zona de leitura de materiais sobre Macau nas quatro bibliotecas em questão só poderão ser requisitadas até às oito horas da noite.