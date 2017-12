Museu do Oriente promove ciclo de cinema dedicado a Macau  

O Museu do Oriente, em Lisboa, vai acolher entre 7 a 18 de Janeiro um ciclo de cinema dedicado a Macau. Intitulado “Cinema Macau. Passado e Presente”, o ciclo encontra-se organizado em sete sessões temáticas, com a curadoria da jornalista e crítica de cinema Maria do Carmo Piçarra. As obras acompanham o território que vai desde o período do Estado Novo até à actualidade.

O ciclo arranca com uma programação dedicada à propaganda salazarista com as curtas-metragens “Macau – Cidade progressiva e monumental”, “Macau: Cidade do nome de deus”, “A viagem de sua excelência o ministro do Ultramar ao Oriente 3 – Macau”, “Macau, jóia do Oriente” e “Macau”. A restantes sessões acompanham o período da transferência de soberania e o encontro entre o passado e o presente, com o documentário “Era uma vez em Ka-hó”.

O ciclo inclui ainda dois filmes de realizadora local Tracy Choi, “Um amigo meu” e “Irmãs”, sendo que este último irá encerrar a programação com a terceira sessão dedicada às “Histórias de Macau”. Durante as sessões serão ainda exibidos filmes do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, da RTP (Rádio e Televisão de Portugal) e do Centro de Audiovisuais do Exército. As sete sessões decorrem sempre pelas 17h, no Museu do Oriente, e são de entrada gratuita.