Mladen Milicevic em Macau para palestra sobre tendências da música no cinema de Hollywood

O académico, artista e compositor Mladen Milicevic vai estar no território na próxima semana para conduzir a palestra “Changing Trends in Hollywood Film Music”, uma iniciativa que vai decorrer na Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ). O também docente da Loyola Marymount University, “uma das universidades líder na área da formação para o cinema em Hollywood”, vai apresentar uma sessão, aberta ao público, no dia 4 de Janeiro, das 18h30 às 20h.

“[Mladen Milicevic] é o primeiro de vários professores que nos vão visitar e que vão colaborar connosco no médio e longo prazo, esperamos nós. (…) Aproveitámos a oportunidade para ele estar connosco durante uma semana para trabalhar um pouco com os alunos que nós já temos na área de Comunicação e Média. Eles também têm um pouco essa formação do design de som, mas [Milicevic] vem sobretudo introduzir um pouco as ideias sobre o que é a formação artística e académica na área do cinema na indústria em Los Angeles”, explicou o director da Faculdade de Indústrias Criativas, Álvaro Barbosa, ao PONTO FINAL.

O docente salienta que “a indústria [de cinema] em Los Angeles continua a ser dominante e a introduzir as tendências”, ainda que existam pólos de produção a nível mundial tão fortes quanto os da Índia, do Canadá ou da Ásia Orienta, no caso Hong Kong, a China Continental ou a Coreia do Sul.

“Do ponto de vista da tecnologia dos audiovisuais, das técnicas, até de algumas ideias a nível de criatividade são sempre mais notórias quando saem desta indústria. Portanto, em Los Angeles existe uma indústria incontornável se queremos trabalhar na área do cinema”, defendeu Álvaro Barbosa. J.F.