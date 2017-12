Japonesa Okura vai abrir hotel em Manila

A japonesa Hotel Okura Co Ltd vai abrir uma nova unidade hoteleira no empreendimento integrado Resorts World Manila. Com 191 novos quartos, o Okura Manila deve abrir portas no próximo ano, noticiou esta quinta-feira o portal

A companhia japonesa adiantou num comunicado, emitido em meados do presente mês, que chegou a acordo com o grupo Travellers International Hotel, a empresa responsável pela gestão operacional do Resorts World Manila, para “explorar e gerir o Hotel Okura Manila, que vai abrir na capital filipina, Manila, em 2018”.

A Travellers International é o resultado de uma joint-venture entre a empresa filipina Alliance Global Group Inc e a Genting Hong Kong Ldt, uma subsidiária do conglomerado malaio Genting Bhd.

“Sendo este o primeiro Hotel Okura a abrir nas Filipinas, vamos apostar na nossa experiência no campo da hospitalidade japonesa para fazer do Okura Manila uma escolha óbvia tanto para visitantes locais, como para os turistas estrangeiros”, disse Toshihiro Ogita, presidente do grupo nipónico Hotel Okura Co, numa nota de imprensa enviada à comunicação social.

Um despacho recente da agência noticiosa japonesa Kyodo adianta que o Okura Manila deverá ter onze andares e estar completo no Outono do próximo ano.