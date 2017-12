Grand Lisboa assinala arranque de 2018 com celebridades de Hong Kong

Deep Ng, Phoebe Yeung e o grupo feminino B.Gs vão marcar presença na praça exterior do Grand Lisboa para o espectáculo com que a Sociedade de Jogos de Macau vai assinalar a contagem decrescente para o Ano Novo. Os artistas de Hong Kong vão dar início às celebrações pelas 22h30. Prevista está uma grande dose de interacção com o público através de diversos jogos e espectáculos de luz. O espectáculo “Grand Lisboa City Countdown to 2018” pretende iluminar não só a península de Macau, mas também a Taipa, com um caleidoscópio de cores.

