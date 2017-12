Estações de carregamento de veículos eléctricos em oito parques de estacionamento

Foram instaladas novas estações de carregamento de veículos eléctricos em oito parques automóveis públicos ao longo deste ano, indicou a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) em comunicado. Actualmente existem no território um total de 43 estações de carregamento de veículos eléctricos, das quais sete são de carregamento rápido e 36 de velocidade média, proporcionando serviços de carregamento em 50 lugares de estacionamento. São 26, os parques automóveis públicos equipados com instalações de carregamento de veículos, com 106 carregadores disponíveis para carros e motas eléctricas

