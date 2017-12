Comércio entre a China e os Países de Língua Portuguesa subiu 29,81 por cento até Outubro

As trocas comerciais entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa subiram 29,81 por cento até Outubro, em termos anuais homólogos, atingindo 97,99 mil milhões de dólares, indicam dados oficiais recentemente divulgados.

Dados dos Serviços de Alfândega da República Popular da China, publicados esta quinta-feira no portal do Fórum Macau, indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 68,38 mil milhões de dólares mais 32,21 por cento – e vendeu produtos no valor de 29,61 mil milhões de dólares, mais 24,60 por cento em termos anuais homólogos.

O Brasil manteve-se como o principal parceiro económico da República Popular da China, com o volume das trocas comerciais bilaterais a cifrar-se em 72,83 mil milhões de dólares entre Janeiro e Outubro, um valor que traduz um aumento anual homólogo de 29,26 por cento.

As exportações da República Popular da China para o Brasil atingiram 23,50 mil milhões de dólares, reflectindo uma subida de 33,12 por cento, enquanto as importações totalizaram 49,33 mil milhões de dólares, mais 27,50 por cento face aos primeiros dez meses do ano transacto.

Com Angola, o segundo parceiro lusófono da China, as trocas comerciais cresceram 47,06 por cento, atingindo 18,80 mil milhões de dólares.

Pequim vendeu a Luanda produtos avaliados em 1,87 mil milhões de dólares – mais 32,82 por cento – e comprou mercadorias avaliadas em 16,92 mil milhões de dólares, reflectindo uma subida de 48,83 por cento.

Com Portugal, terceiro parceiro da China no universo dos países de língua portuguesa, o comércio bilateral cifrou-se até Outubro em 4,66 mil milhões de dólares – mais 0,50 por cento –, numa balança comercial favorável a Pequim.

A República Popular da China vendeu a Lisboa bens na ordem de 2,97 mil milhões de dólares – menos 11,69 por cento – e comprou produtos avaliados em 1,69 mil milhões de dólares, mais 32,69 por cento face aos primeiros dez meses do ano passado.

A República Popular da China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum Macau, que se reúne a nível ministerial de três em três anos.