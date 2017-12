As celebrações do Ano Novo, do ‘brunch’ às 12 badaladas

O Ano Novo está à porta e em Macau são várias as opções para celebrar a entrada em 2018. O PONTO FINAL faz um apanhado de alguns dos eventos com que a Região Administrativa Especial se prepara para dizer adeus a 2017 e dar as boas vindas ao novo ano.

Dois mil e dezoito aproxima-se a passos largos e em Macau não faltam opções para entrar no novo ano em ritmo de celebração. Para os mais festivos, o último dia do ano poderá começar com um brunch no Banyan Tree Macau seguido de um chá da tarde no The Ritz-Carlton Bar & Lounge, entrando pela noite com a escolha de um por entre os vários cardápios de jantar idealizados especialmente para o réveillon por alguns dos mais conceituados restaurantes do território. Já para ouvir as 12 badaladas – e para além dos espectáculos propostos pelo Instituto Cultural na Praça do Lago Sai Van e na zona das Casas-Museu da Taipa – as propostas vão desde festas temáticas à presença de DJs da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

No Banyan Tree Macau, “Belon” e “Saffron” são os dois restaurantes que propõem ofertas especiais para brunch e jantar, no Domingo, e almoço no primeiro dia de 2018. O “New Year Buffet Brunch” vai ser servido entre as 11h30 e as 15h pelo valor de 888 patacas para adultos e 238 patacas para crianças. Já o “Jantar da Véspera de Ano Novo” inclui seis pratos por 1,188 patacas e decorre entre as 18h e as 23h30. São ambos servidos no restaurante “Belon” e as reservas podem ser feitas através de chamada ou no portal electrónico oficial do Banyan Tree Macau.

Depois do jantar, a contagem decrescente para 2018 pode ser feita em diversos bares e discotecas do território; em comum, programas que integram espectáculos de música de dança. O The Ritz-Carlton Bar & Lounge sugere um regresso aos anos 1920 com a “The Great Gatsby New Year’s Eve Party”. O evento pretende recriar uma das mais eufóricas épocas do século vinte norte-americano com um cenário semelhante ao dos filmes a preto e branco e no qual subirá ao palco uma banda para um concerto ao vivo. O valor dos pacotes varia entre as 1,300 e as 3,600 patacas.

Já o Galaxy Macau propõe que as 12 badaladas sejam celebradas no The Macallan Whiskey Bar & Lounge. A festa arranca, porém, às 21h com música, whiskey, champanhe e direito à participação num sorteio no caso de um consumo superior a 500 patacas.

Duas das maiores discotecas de Macau oferecem um programa que convida o público a entrar em 2018 a ritmo de dança. “NYE ft. Rave Radio”, no Club Cubic, no City of Dreams, apresenta Down Under, que regressa ao território para combinar bateria, ‘sampling’ e voz ao vivo. O duo esteve em 11 países nos últimos 12 meses e os seus vídeos já alcançaram os seis milhões de visualizações no Facebook, estabelecendo-se como um dos favoritos do público internacional. O evento, com entrada no valor de 350 patacas, tem início às 22h e prolonga-se até às 6h do dia 1 de Janeiro.

O Pacha Macau convida a uma noite excêntrica. “Circus Freaks” arranca às 22h – os interessados devem chegar antes da meia-noite – com um conjunto de performances de anões, acrobatas ou palhaços. O Pacha Macau promete uma noite de surpresas, por 350 dólares de Hong Kong por pessoa.