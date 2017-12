Agências de emprego vão poder cobrar taxas equivalentes a metade do salário

O Conselho Executivo concluiu a discussão do diploma sobre a “Lei da actividade de agências de emprego”, tendo sido proposto que estas entidades possam cobrar, no máximo, uma comissão equivalente a metade do salário do trabalhador. Ontem ficaram ainda a conhecer-se os contornos gerais relativos à alteração do estatuto dos trabalhadores da Administração Pública.

De acordo com o diploma, as agências de emprego podem cobrar honorários pela prestação de serviços, sendo que o montante dos mesmos exigido aos trabalhadores “não pode exceder 50 por cento da remuneração base do primeiro mês”, explicou Leong Heng Teng. O porta-voz do Conselho Executivo acrescentou ainda que só poderão ser cobrados por uma única vez e 60 dias após o início da relação laboral.

“A proposta de lei tem como objectivo definir o regime de licenciamento das agências de emprego e regular o seu funcionamento, e aplica-se a pessoas singulares, sociedades e associações no exercício de actividades de agências de emprego”, acrescentou Leong Heng Teng.

A proposta de lei prevê um mecanismo de devolução e redução de honorários que estipula que as agências de emprego não gratuitas devem, no caso de denúncia unilateral do contrato de trabalho durante o período experimental do utente, “devolver ou reduzir os honorários em montante não inferior a 50 por cento”, disse Chan Un Tong. O subdirector dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) notou ainda que não existe um limite no caso dos honorários a cobrar aos empregadores, cabendo assim a cada agência de emprego afixar as taxas que entender pela prestação de serviços.

O diploma estipula ainda que os requerentes devem possuir uma licença de orientador no serviço de emprego, explicando “claramente” os requisitos para o estabelecimento das agências de emprego, os documentos necessários para pedido de licença e a prestação de caução.

De acordo com o documento – e em termos de disposições transitórios – é estabelecida uma “regulamentação clara” relativamente ao licenciamento e ao funcionamento, introduzindo o regime de orientador no serviço de emprego e regulando os requisitos para o exercício do cargo, que passa a exigir como habilitações académicas o ensino secundário.

O diploma consagra também alterações no regime sancionatório, proibindo, “de forma clara”, que as agências de emprego prestem serviço de apresentação de emprego a não residentes que permanecem em Macau, cobrem aos utentes outras quantias que não sejam honorários, bem como induzam os utentes a aceitar ou a efectuar trabalho ilegal”. Neste âmbito, qualquer violação praticada pelas agências ou pelo orientador no serviço de emprego constituirá infracção punível com multa de “10 mil a 20 mil patacas”, de acordo com o subdirector da DSAL.

Questionado pelos jornalistas sobre eventuais queixas de abusos na cobrança de honorários aos trabalhadores não residentes por parte das agências de emprego, Chan Un Tong indicou “cerca de 40 casos autuados”, sem precisar datas.

Novas regras na função pública

Durante a mesma conferência do Conselho Executivo foi ainda apresentado o conteúdo da proposta de lei relativa à alteração do estatuto dos trabalhadores da Administração Pública. No diploma “propõe-se que sejam optimizadas as disposições legais relativas à antecipação do gozo de férias, eliminando a necessidade da participação do gozo de férias com a antecedência de oito dias, e que após o trabalhador ter exercido funções durante seis meses no primeiro ano de serviço possa gozar antecipadamente as férias nos seis meses subsequentes”.

Relativamente ao regime de faltas, o diploma indica uma “optimização” nos casos de doença. “Propõe-se não haver lugar a desconto no vencimento de exercício quando as faltas dadas pelo trabalhador, num ano civil, sejam inferiores ou iguais a 15 dias. Em caso de faltas de 16 a 30 dias, procede-se ao desconto de 50 por cento do vencimento de exercício correspondente ao número de dias das faltas”, refere a proposta.