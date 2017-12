“A Princesa e a Ervilha” de Andersen chega a Macau pelo Teatro de Marionetas de Liubliana  

O Teatro de Marionetas de Liubliana traz até ao território a sua reinterpretação do conto de Hans Christian Andersen “A Princesa e a Ervilha”. As nove sessões, que se estendem entre amanhã e o primeiro dia do novo ano, já estão esgotadas.

O conto de Hans Christian Andersen “A Princesa e a Ervilha” ganhou uma nova dimensão, mais etérea e sensorial, desprovida de palavras e preenchida com canções de embalar originais e sons pontuadamente ritmados. As personagens centrais foram substituídas por duas marionetas operadas pelas mãos de Miha Arh e Maja Kunšič e embrulhadas num cenário concebido para envolver e submergir o mais pequeno dos espectadores. Em palco, tudo são cores, formas e sons reproduzidos pelos múltiplos instrumentos que nele se encontram espalhados. Intitulada “O Candeerinho, a Ervilha e a Pena”, esta é a nova versão da história do escritor e contista dinamarquês trazida até Macau pela companhia de Teatro de Marionetas de Liubliana.

“Esta história é muito simples, é sobre várias princesas e com cada uma nós tentamos construir mundos completamente diferentes. Isto porque quando um bebé está a crescer fá-lo muito com base em coisas visuais como geometria. Nós tentámos ter por base pensamentos abstractos e, em termos visuais, podem ver que a primeira princesa é muito geométrica. A atmosfera do espectáculo é quase metafísica”, explicou ontem Zvezdana Novakovič, compositora da peça, num encontro com os jornalistas.

Assim, presentes em palco estão três princesas, cada uma no seu mundo e separadas entre si. O elo de ligação entre estas três dimensões – a geométrica, a redonda e a da natureza – distintas pelos elementos que a compõem é o príncipe que vai em busca da mulher certa para si no seu barco: “Os três mundos estão divididos porque o palco não é um palco comum. Nós queremos que as crianças estejam próximas de nós para que consigam sentir melhor a atmosfera. Por isso o palco está dividido em três partes triangulares e as crianças sentam-se no meio”, complementou Maja Kunšič que, em palco, é a princesa escolhida.

A proximidade com o público resulta não só nas canções encontrarem um eco junto dos mais novos como também, por vezes, neles mesmos procurarem ser um pouco mais invasivos ao ponto de tentarem reclamar para si as marionetas. A tenra idade dos espectadores faz com que a imprevisibilidade seja uma constante e cada actuação diferente das anteriores: “Nós já representamos esta peça muitas vezes mas cada uma foi completamente diferente. Uma vez que este é um espectáculo para crianças pequenas nós temos que ter bastante sensibilidade porque eles vêm com diferentes energias, humores e temos que ver como eles reagem”, disse Maja.

Explicou também a artista que diferentes reacções foram observadas nos vários países onde levaram esta peça a cena mas que este é um espectáculo que “fala para crianças de todas as nações” por nele não existirem falas. Despida de diálogos compostos por palavras, “O Candeerinho, a Ervilha e a Pena” quer, acima de tudo, transmitir sentimentos e emoções: “A história é realmente abstracta. Alguns vão reconhecer que é sobre [o conto de Adersen] mas isto não é realmente importante. Neste espectáculo o importante não é seguir a história mas sim ter a impressão de imagens, sons e cores”, acrescentou a marionetista.

O espectáculo “O Candeerinho, a Ervilha e a Pena”, pelo Teatro de Marionetas de Liubliana, sobe ao palco do pequeno auditório do Centro Cultural de Macau entre os dias 29 de Dezembro e 1 de Janeiro em nove sessões. Segundo informaram os responsáveis da sala de espectáculos todas as actuações já estão esgotadas.