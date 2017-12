2017: O isolamento de Trump e a ascensão de Xi, Putin e Erdoğan  

Para Carlos Frota, o ano que agora termina ficou marcado, no plano internacional, por aquele que foi também o primeiro ano da presidência de Donald Trump e que, no seu entender, resultou num isolamento diplomático do país que lidera. Já Arnaldo Gonçalves destacou, em sentido contrário, a ascensão e posicionamento estratégico de Xi Jinping, Vladimir Putin e Recep Erdoğan.

No ano que agora termina foram vários os acontecimentos e eventos que se manifestaram no plano da política internacional – localizados ou não – e que tiveram repercussões que suplantaram a sua própria geografia. O PONTO FINAL ouviu dois especialistas em relações internacionais, Carlos Frota e Arnaldo Gonçalves, para perceber quais foram os momentos que, na sua perspectiva, marcaram os últimos doze meses. A tomada de posse de Donald Trump como presidente daquela que ainda é, pelo menos por enquanto, a maior potência a nível mundial, mereceu toda a atenção por parte do primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau. Já o espectro de análise de Arnaldo Gonçalves foi mais abrangente, com o presidente do Fórum Luso-Asiático a destacar a ascensão e posicionamento estratégico de três líderes: Vladimir Putin, Recep Erdoğan e Xi Jinping.

“Trump é um homem que isolou os Estados Unidos diplomaticamente e é um líder nacional que está a virar a página dos Estados Unidos em muitos dossiês que lideravam a nível global. [Isto] num contexto internacional onde os Estados Unidos não são já a super potência mas têm outros poderes emergentes que estão claramente a disputar-lhe o domínio exclusivo do mundo, como é o caso da China e da Rússia”, disse Carlos Frota, em declarações ao PONTO FINAL.

Com os Estados Unidos da América pouco a pouco a perderem terreno, vislumbra-se num horizonte não tão distante a ascensão e redimensionamento da República Popular da China numa posição mais confortável no que toca ao plano internacional. A dicotomia de políticas entre as duas super-potências, espelhadas na retórica discursiva dos seus líderes foi colocada em confronto, no entender do professor da Universidade de São José, durante a última cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC, na sigla inglesa) que decorreu em Novembro no Vietname.

“A economia americana receia os efeitos da globalização e entende que está a prejudicar os interesses nacionais norte-americanos e isto define um posicionamento completamente distinto do posicionamento chinês no Vietname. Enquanto o Presidente Xi Jinping disse ‘vamos aprofundar os benefícios da globalização de modo a que ela seja benéfica para todos’, Trump clama que os Estados Unidos têm sido uma vítima e que não querem continuar a ter um papel meramente passivo num quadro de relações internacionais que são desfavoráveis para os americanos”, apontou Carlos Frota.

XI, PUTIN E ERDOGAN: OS LÍDERES DO NOVO MUNDO?

Fazendo uma retrospectiva do ano que está prestes a terminar, Arnaldo Gonçalves mais que vislumbra “uma afirmação das lideranças autoritárias no mundo da parte de uma nova geração de líderes que têm um perfil autoritário, despótico e uma visão muito nacionalista da posição dos respectivos países”: “Entre esses líderes eu incluía três personalidades: Vladimir Putin da Rússia, Xi Jinping da Rússia e Erdoğan da Turquia”, elencou o académico, especialista em ciência política.

“São homens que têm uma maneira de olhar o mundo muito parecida, fizeram uma ascensão pessoal em circunstâncias de pluralidade de poder e, por isso, [tiveram] de começar a sua afirmação partilhando o poder com outros mas que são neste momento líderes solitários e reconhecem-se como líderes solitários”, explicou Gonçalves.

Na ascensão de Erdoğan, o também presidente do Fórum Luso-Asiático vê a intenção de o líder turco se tornar o unificador do mundo árabe e, consequentemente, das facções xiita e sunita: “Ele quer ser o unificador do império árabe unindo politicamente os sunitas e depois fazendo o braço de ferro que ele se preparará para fazer com o Irão que é o grande centro poder xiita”, disse.

“Esse é um problema que nós temos no horizonte muito grave e provavelmente esse será um dos conflitos a que vamos assistir de unificação do mundo árabe sob o mando de um homem patriarcal, autoritário, déspota e com uma visão expansionista do papel do seu país”. Mas entende Arnaldo Gonçalves que este foco de conflito se possa desenvolver para uma guerra aberta? “Uma guerra localizada mas quando ela se deflagrar vai pressionar os outros países a tomar partido”, atirou.