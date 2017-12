2017 em cinco momentos chave

13 de Fevereiro. Kim Jong-nam, filho do antigo ditador norte-coreano Kim Jong-il e meio-irmão do actual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, é assassinado no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur quando se preparava para embarcar num voo para o território, onde a família residia há quase uma década. Kim Jong-nam foi envenenado por duas mulheres através do recurso ao chamado agente VX, uma substância catalogada pela Organização das Nações Unidas como o mais poderoso agente neurológico actualmente em uso.

14 de Julho. O ex-procurador Ho Chio Meng é condenado a 21 anos de cadeia por vários crimes, incluindo burla qualificada, branqueamento de capitais agravado e fundação de associação criminosa, em autoria ou co-autoria. Ho Chio Meng, que liderou o Ministério Público entre 1999 e 2014, conheceu a 14 de Janeiro a decisão do colectivo de juízes do Tribunal de Última Instância (TUI), liderado por Sam Hou Fai, sete meses depois do início do julgamento, a 9 de Dezembro de 2016.

Fotografia: Eduardo Martins;

23 de Agosto. Macau foi surpreendido pelo pior tufão a fustigar o território em mais de 50 anos. A tempestade deixou no seu encalço e mais de 240 feridos, deixando 29 por cento da cidade inundada. O tufão obrigou ao fecho de fronteiras, provocou inundações nas zonas ribeirinhas, cortes no fornecimento de água e de electricidade e avultados prejuízos. Tantos que, pela primeira vez desde a transferência do exercício de soberania em Macau de Portugal para a China, em 1999, a guarnição na cidade do Exército de Libertação do Povo Chinês foi destacada, saindo à rua para ajudar na resposta à calamidade.

Fotografia: Eduardo Martins;

17 de Setembro. Nas eleições por sufrágio directo para a sexta Assembleia Legislativa participaram 24 listas compostas por 186 candidatos, enquanto às por sufrágio indirecto (através das associações) apresentam-se seis listas com 15 candidatos. O campo pró-democracia saiu reforçado no escrutínio — que teve o maior número de votantes de sempre, apesar de a taxa de participação não ter ido além dos 55 por cento –, recuperando três assentos, com a entrada de Sulu Sou para o hemiciclo que, aos 26 anos, se tornou no mais jovem deputado da Região Administrativa Especial chinesa. A lista de Mak Soi Kun, a União de Macau-Guangdong, foi a mais votada, reelegendo o número dois, Zheng Anting.

Fotografia: Eduardo Martins;

4 de Dezembro. A Assembleia Legislativa suspende o mandato do deputado pró-democrata Sulu Sou, permitindo que avance o julgamento do parlamentar, acusado do crime de desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016.Dos 33 deputados que compõem o hemiciclo, apenas quatro votaram contra a suspensão do mandato de Sulu Sou, eleito em Setembro com mais de nove mil votos e com o apoio dos grupos que defendem mais democracia no território.