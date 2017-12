Vivemos como formigas. E elas? Vivem como?  

Pelos vistos bem. Bem adaptadas às várias realidades geológicas de Macau e em boa quantidade de espécies. Umas foram embora, mas outras chegaram. E ao que parece, vieram para ficar.

João Paulo Meneses

Macau é o local do mundo com maior densidade populacional, mas as formigas parecem não se importar com isso e, em alguns casos, parecem até gostar.

É pelo menos isso que se pode concluir da leitura do artigo científico “Ants in the city, a preliminary checklist of Formicidae (Hymenoptera) in Macau, one of the most heavily urbanized regions of the world”, publicado há dois meses na revista Asian Myrmecology.

Um entomólogo nascido em Macau, Danny Chi-man Leong, estudou o mundo das formigas com o professor Benoit Guenard, da Universidade de Hong Kong (uma das autoridades em mirmecologia, na região do Sul da Ásia) e, juntamente com Shiao Shiuh-feng , pesquisaram durante dois anos as diferentes espécies de formigas que têm o território como casa.

O trabalho é tão pioneiro que é preciso recuar até á década de 20 do século passado para encontrar um estudo ‘equivalente’ a este, feito pelo mirmecólogo norte-americano William Wheeler.

Entre 2015 e 2017 os três cientistas fizeram recolhas em cinco zonas de Macau: a colina da Guia, na Península, as colinas de Tai Tam e Siu Tam, na Taipa, e ainda em Ka Ho e Hac Sa, em Coloane.

Do trabalho de campo resultou a identificação de 82 espécies, sendo que 37 delas constituem um novidade absoluta face ao que se conhecia antes. A equipa liderada pelo professor Guenard conclui assim que existem 105 espécies de formigas em Macau, resultados que os investigadores comparam com o que se passa por exemplo no Estado do Oregon (EUA), com 250 mil quilómetros quadrados, ou da Coreia do Sul, com 100 mil quilómetros quadrados, sendo que Macau tem pouco mais de trinta.

“Os resultados excedem as nossas expectativas iniciais”, reconheceu, em declarações ao PONTO FINAL Danny Leong, atendendo à “elevada urbanização que se verifica em Macau”. Já o líder da pesquisa acrescenta que “as formigas, sendo organismos que precisam de pouco espaço para viver, conseguem aproveitar pequenas áreas de vegetação, como parques, para sobreviver”.

O estudo, no fundo, mostra que um número relativamente vasto de espécies de formigas conseguem sobreviver em ambientes altamente urbanizados.

Pequenas grandes invasoras

Sendo este o estudo mais completo que alguma vez se realizou sobre as formigas em Macau, as novidades surgiram de vários quadrantes.

Uma das mais revelantes tem a ver com a confirmação da existência de espécies consideradas invasoras. Uma é mesmo “uma das espécies mais comuns” diz Guenard, preocupado com o facto de “cerca de 25 por cento das formigas recolhidas no trabalho de campo estarem relacionadas com a presença humana, nomeadamente várias espécies invasoras”.

Destas, duas se destacam: uma proveniente da América do Sul e outra de África, “introduções recentes em Macau e espalhadas pela Região, já que foram encontradas em diversos locais da pesquisa”.

“Macau é um bom local para espécies invasoras e ‘adaptadas’ ao homem [tramp species] e o seu número e o seu impacto ecológico, se não forem controlados cuidadosamente, podem continuar a aumentar”, diz o mirmecólogo Guenard.

Coloane sinónimo de biodiversidade

Sem surpresa, a maior diversidade de espécies foi encontrada nos dois locais de Coloane onde as amostras foram obtidas. Só em Hac Sa os três investigadores recolheram 50 tipos de formigas diferentes, “incluindo diversas consideradas exóticas”, de acordo com o estudo.

Relativamente à colina da Guia ou aos dois locais da Taipa não foram sentidas diferenças significativas.

Outra das conclusões deste estudo é que algumas espécies, mais dependentes de habitats naturais e necessitadas de vegetação, terão desaparecido. “Algumas adaptam-se [ao homem] e outras não. Daí ser necessário prevenir a perda de biodiversidade. E não apenas para as formigas, mas para todos os insectos,” diz Danny Leong.

“Ao passo que aumenta a capacidade de urbanização de Macau, não podemos excluir que algumas das espécies antes identificadas localmente estejam agora extintas”, diz o estudo, que não deixa de refletir, apesar disso, “uma fauna de formigas diversa”.