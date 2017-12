Os dias da ira. Mau tempo, agitação marítima e alerta laranja no distrito do Porto. O mau tempo originou pelo 149 ocorrências no continente português desde a tarde de terça-feira, como quedas de árvores ou inundações, sendo os distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu os mais afectados, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil. MANUEL ARAÚJO/LUSA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...