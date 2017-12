Tufão Hato: Operadora de jogo financia aquisição de electrodomésticos

O Grupo Galaxy Entertainment doou 300 mil patacas à Associação de Juventude Voluntária de Macau. O montante destina-se a ajudar a suportar os encargos financeiros contraídos pelo organismo com a aquisição de electrodomésticos e de outros bens. A Associação fez chegar o seu apoio a mais de cinquenta famílias que sofreram prejuízos avultados após a passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto.

E porque Natal é sinónimo de solidariedade e de uma sociedade mais altruísta, o Grupo Galaxy Entertainment embarcou no espírito da quadra e entregou um donativo de 300 mil patacas à Associação de Juventude Voluntária de Macau, numa cerimónia organizada na semana passada.

Presidido por Austin Wong, o organismo tem vindo a prestar assistência a mais de meia centena de agregados familiares que sofreram prejuízos avultados a 23 de Agosto, dia em que o território foi fustigado pela mais violenta tempestade a açoitar Macau em mais de cinco décadas.

A Associação de Juventude Voluntária de Macau centrou as suas intervenções sobretudo em Coloane, na Rua de Cinco de Outubro e na zona do Bairro de São Lourenço. O donativo oferecido à associação pela concessionária de jogo vai ajudar a financiar a reparação e a aquisição de aparelhos eléctricos que ficaram danificados aquando da passagem do tufão Hato pelo território. O dinheiro serve também para ajudar a suportar os encargos financeiros resultantes da aquisição de bens de primeira necessidade e de camas, colchões e outros adereços e peças de mobiliário. Para além do apoio material, a Associação de Juventude Voluntária de Macau providenciou ainda aconselhamento psicológico aos residentes afectados pela tempestade.

No encalço da passagem do Hato pela Região Administrativa Especial de Macau, o Grupo Galaxy Entertainment, através da Fundação Galaxy Entertainment Group, fez chegar o seu apoio a cerca de duas dezenas de instituições não governamentais. De acordo com uma nota de imprensa emitida pela concessionária de jogo, os organismos apoiados – de diferentes dimensões – actuam em diferentes domínios: “Ficamos felizes por termos tido a capacidade para aprovar com celeridade estes donativos. Este dinheiro permitiu que apoiássemos a Associação de Juventude Voluntária de Macau, sob a liderança do senhor Austin Vong. A ajuda permitiu que fosse tomada acção imediata para ajudar os agregados familiares que vivem nas zonas mais afectadas pelo Hato a recuperar a normalidade o mais rapidamente possível após a passagem da tempestade”, explica William Yiu, director executivo da Fundação Galaxy Entertainment Group, citado na nota de imprensa enviada às redacções.

A Associação de Jovens Voluntários de Macau tem vindo a colaborar desde 2011 com a concessionária de jogo em iniciativas de voluntariado promovidas pela empresa liderada pelo magnata Lui Che-woo.