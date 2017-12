Trio de jovens arquitectos representa Macau na Bienal de Veneza  

Um projecto da autoria dos arquitectos Ieong Chong Tat, Vong Ka Ian e Chu Hou San vai representar Macau na 16.a edição da Bienal de Veneza de Macau, uma iniciativa que decorre na capital da região italiana do Veneto entre 26 de Maio e 25 de Novembro.

Com curadoria de Manuel Lap Yan Lam, o projecto dos três jovens arquitectos, cuja média de idades é de apenas 30 anos, foi seleccionado por entre oito candidaturas por um júri constituído por Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural, por Chan Kai Chon, director do Museu de Arte de Macau e ainda pelos arquitectos Carlos Marreiros, Wong Yue Kai e Leong Chon In.

Os membros do júri justificaram a escolha com o facto do projecto de Ieong Chong Tat, Vong Ka Ian e Chu Hou San fazer uso de características “da cidade de Macau” e incorporar elementos com valor cultural, “revelando uma imagem de Macau de forma perceptual e apresentando o tradicional de uma nova forma”, explica o Instituto Cultural, numa nota enviada às redacções.

Se tal não bastasse, o júri mostrou-se ainda agradado com a “maturidade a nível da linguagem e representação arquitectónicas” demonstrado pelos jovens candidatos.

Ieong, Vong e Chu escolheu como elemento base do projecto a “carta de jogar”, um elemento simbólico que remete para o rápido desenvolvimento económico do território. Através do recurso a técnicas abstractas e à adição de elementos que remetem para os jardins, os mercados e as escadarias de Macau, o projecto afirma-se com uma construção rica em características locais, explica ainda o Instituto Cultural.

Com arranque previsto para o final de Maio, a 16.a edição da Bienal de Arquitectura de Veneza tem como tema “Espaço Livre” e insta os profissionais da arquitectura a fazerem uso da imaginação e da liberdade criativa para re-imaginarem os espaços comuns através do recurso a técnicas que misturam tradição e modernidade.