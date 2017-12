“Sinto que estou a preparar uma grande surpresa para Macau”

A artista plástica portuguesa Raquel Gralheiro vai estrear-se em Macau em 2018 com um exposição de pintura inspirada no Zodíaco chinês. Em entrevista ao PONTO FINAL, a pintora levantou o véu sobre uma mostra que irá ter como palco o Albergue SCM no próximo mês de Março.

Raquel Gralheiro expõe em Macau, mas não esconde a ambição de ver a sua arte galgar fronteiras. A artista plástica nutre o objectivo de levar os trabalhos que vai expor em São Lázaro à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e à República Popular da China, caso venham a surgir convites nesse sentido.

Pedro André Santos

Ponto Final: Vai organizar, pela primeira vez, uma exposição em Macau. Pode abordar um pouco os trabalhos que traz a Macau e que vão dar corpo a esta mostra?

Raquel Gralheiro: Sim, é verdade, vou expor pela primeira vez em Macau! Estou muito empenhada e extremamente animada com o projecto, que tem como ponto de partida o zodíaco chinês.

O que irão as pessoas encontrar nos seus trabalhos?

R.G: A ideia passa por apresentar pinturas de dimensões médias, a rondarem um metro ou mais de altura, onde vou contando histórias de pessoas, acompanhadas de animais do horóscopo chinês. Mas não quero revelar muito. Gosto que o público faça a sua própria interpretação. Como todos sabemos, uma imagem vale mais que mil palavras.

Onde será a exposição e durante quanto tempo vai permanecer patente ao público?

R.G: A mostra será apresentada na Galeria A2 do Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau e estará integrada na Bienal ARTFEM2018 (Arte no Feminino). Vai ser inaugurada em Março e ficará patente ao público até finais de Maio.

Quantos trabalhos traz até ao território?

R.G: Irei levar comigo uma colecção de treze pinturas, sendo que doze dizem respeito a cada um dos signos que integram o Zodíaco chinês. A estas, junta-se uma tela de dimensões maiores onde estarão reunidos os 12 animais do horóscopo chinês acompanhados de um ser humano.

Que mensagem pretende transmitir com os seus trabalhos?

R.G: A principal mensagem do meu trabalho é sempre o optimismo, o positivismo. A boa energia, as relações fluídas, a boa sorte, a paz, a alegria, a força das cores puras… O que eu desejo para mim e para o mundo em geral é isso: paz, sorrisos e boa energia! Acredito que o trabalho de um pintor tem sempre uma fortíssima ligação com a sua personalidade e com a sua forma de estar na vida. Sei que em cada tela terminada há muito de mim.

Sendo uma vertente de certa forma diferente na sua pintura, visto que a mostra está também a ser preparada para um outro tipo de público, como tem sido a experiência?

R.G: Confesso que tem sido muito estimulante a preparação desta mostra. Além do trabalho estar a fluir com muito boa energia tenho pesquisado bastante sobre os signos chineses, as cores preferidas da cultura chinesa, a importância da numerologia. Tudo desperta a minha atenção.

Tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais algumas imagens as telas que vai expor no território. Como é que estes trabalhos estão a ser recebidos?

R.G: Tenho recebido excelente feedback das publicações que vou fazendo na minha página profissional do Facebook. E isso para mim é importante pois, como deve imaginar, o trabalho do pintor é muito solitário. O espaço do atelier é uma espécie de retiro onde passo muito tempo sozinha: só eu, a tela e as tintas. Como tal, tenho explorado essa ferramenta que o Facebook dispõe e que acaba por me aproximar das pessoas enquanto a pintura não sai de “casa”.

Página que serviu também para formular alguns pedidos de ajuda, digamos assim …

R.G: Sim, usei o Facebook para fazer um apelo aos meus “amigos” porque pretendo apresentar também nesta exposição uma colecção de 12 caixinhas com pintura e colagem. Consegui comprar todos os bichinhos e só me faltava um rato… E deu certo. Como eu calculava, depois da minha publicação, apareceram várias pessoas a oferecerem um ratinho para que pudesse completar o meu trabalho.

Quais expectativas nutre em relação à exposição?

Raquel Gralheiro: Vou ser muito franca. Sinto que estou a preparar uma grande surpresa para Macau. Penso que será uma exposição do agrado geral e tanto a comunidade portuguesa, como a macaense e a chinesa irão visitá-la com curiosidade e falarão dela com muito agrado a amigos e conhecidos.

A que tipo de técnicas e materiais recorre para pintar?

R.G: Pinto sempre com tinta acrílica sobre a tela. Actualmente, as tintas acrílicas conseguem os mesmos resultados da tinta a óleo e são bem mais práticas na secagem e quando chega a hora de lavar o material! O resultado que obtenho com o acrílico é irrepreensível.

Como tem sido o trabalho preparatório para esta exposição, desde a última vez que veio a Macau?

R.G: Há mais de um ano que estou a preparar esta mostra. Leio tudo o que apanho sobre o zodíaco chinês, sobre a história dos animais do horóscopo e do Buda. Também comecei a interessar-me muito por numerologia e dou por mim muitas vezes à procura do 8 no meu quotidiano.

Visitou Macau por duas vezes no passado. Foi uma espécie de visita de reconhecimento? Ou o cumprir de um desejo antigo?

R.G: Fez sempre parte do meu imaginário, desde muito nova, conhecer Macau, pelas ligações históricas a Portugal. Este ano surgiu a oportunidade e claro que não a poderia deixar escapar.

O que gostou mais de ver durante as duas ocasiões em que passou pelo território?

R.G: Achei extremamente belas as ruínas de São Paulo e gostei muito de visitar os museus da cidade, onde tomei conhecimento da história, modo de vida e costumes macaenses. Além disso, em todo o centro da cidade percebe-se que a nossa passagem por Macau está bem presente na arquitectura da maioria dos edifícios, o que é lindo. Por fim, e não menos marcante, tenho que referir que durante a noite Macau faz-me lembrar uma cidade encantada. As suas luzes nocturnas são únicas e sentimo-nos num mundo de fantasia, de brilho e de riqueza. Passeei muito a pé pela cidade, visitei mercados, espreitei os restaurantes, as lojas do centro cheias de tudo. Achei incrível o tamanho das frutas. Outro local que gostei muito de conhecer e fiz questão de vistitar das duas vezes que estive no território foi o Templo de A-Má, onde reina a paz. É lindíssimo!

Outro desejo seu passa por levar a exposição para além de Macau. É um dos seus objectivos também para o próximo ano?

R.G: Sim, tenho muita vontade de levar esta exposição a Hong Kong ou até a Xangai ou a Pequim. Nesta colecção de pinturas estabeleço um forte diálogo entre a minha linguagem pictórica e um pouquinho da cultura chinesa. Como tal, gostava muito que a exposição não se ficasse apenas por Macau… Infelizmente, até à data não consegui um espaço em nenhuma das cidades para apresentação da mostra.