  Operadoras querem lançar serviço comum de “shuttle bus”  

As seis concessionárias de jogo do território estiveram recentemente reunidas com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) para discutir a possibilidade de operarem em conjunto um serviço de autocarros privados que deverão ligar as instalações do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e os empreendimentos que as empresas exploram quer na península, quer na strip do Cotai.

A informação foi avançada à imprensa por Wilfried Wong, presidente e director de operações da Sands China. O eventual lançamento de um serviço partilhado de “shuttle bus” tem por objectivo contribuir para a redução da pressão sobre o tráfego nas principais vias do território, explicou o dirigente.

A 5 de Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas disse, na Assembleia Legislativa, que as seis operadoras de jogo devem ter capacidade para oferecer serviços integrados de autocarro, com o objectivo de ajudar a aliviar o caos no trânsito, principalmente durante os períodos de maior movimentação nas estradas de Macau.

A mensagem parece ter sido assimilada pelas concessionárias de jogo, que explicaram que estão dispostas a cooperar no sentido de atingir o desígnio delineado pelo Executivo: “Quando a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau começou a operar, cada uma com os seus próprios autocarros, o panorama no que toca ao trânsito não vai Senão agravar-se”, disse Wilfred Wong, citado pelo portal GGR Asia.

“Podemos, em alternativa, operar uma ou duas rotas integradas, a partir da ilha artificial onde o novo Posto Fronteiriço está instalado. Na Taipa, já dispomos de uma operação similar. Vamos cooperar uns com os outros no sentido de garantir estes objectivos”, complementou Wilfred Wong.

O portal GGR Asia recorda que as seis concessionárias de jogo já lançaram em Junho do ano passado uma operação similar. A Cotai Connection liga diferentes empreendimentos da strip do Cotaim, explorados por diferentes operadoras. Wilfred Wong disse ainda ao jornal Ou Mun Iat Pou que as empresas do sector do jogo estão a explorar a possibilidade de reduzirem o número de autocarros que operam a partir de determinados pontos do território, nomeadamente a fronteira das Portas do Cerco, o mais movimentado dos postos fronteiriços da RAEM.