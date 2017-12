O cinema independente de Hollywood em exibição na Cinemateca Paixão em Janeiro  

O cinema de Hollywood com um cunho feminino e ou produzido por minorias étnicas dá o mote ao próximo ciclo da Cinemateca Paixão. Intitulada “Novo Americano: Cinema de Possibilidades”, a iniciativa propõe-se mostrar a outra face da máquina cinematográfica mais influente do planeta.

No mês de Janeiro é o cinema de Hollywood que ocupa a programação da Cinemateca Paixão, não com ‘blockbusters’ que enchem salas por todo o mundo, mas sim com “aclamados filmes americanos que nos trarão uma América moderna e diferente”.

Intitulado “Novo Americano: Cinema de Possibilidades”, o novo ciclo da sala de cinema independente propõe-se dar a conhecer ao público local uma outra face da máquina cinematográfica mais influente do planeta, em que as mulheres e as minorias étnicas representam mais do que nunca papéis de relevância.

Assim, a arrancar com o ciclo vai estar “A Feiticeira do Amor”, da realizadora Anna Biller que é também a produtora desta “fantasia de horror retro, entregue com absoluta convicção”, segundo escreve o diário britânico The Guardian. No papel desta feiticeira narcisista está Samantha Robinson “que usa poções e encantamentos na sua demanda para encontrar o homem perfeito frequentemente com resultados atribulados”, prossegue o jornal britânico.

Para a curadoria deste ciclo, a Cinemateca Paixão convidou Francisco Lo que é o co-fundador da “Film Monitor”, uma revista independente de crítica cinematográfica baseada em Houston, Texas. Com base nos seus anos de estudo e vivências nos Estados Unidos da América – e tendo em conta os critérios de multiculturalidade e variedade de narrativas – Lo seleccionou um conjunto de dez películas que serão exibidas entre 13 e 28 de Janeiro.

“Os Estados Unidos têm desempenhado um papel fundamental no mundo do cinema desde o início do século XX. Apesar da perene máquina económica de Hollywood ter suplantado o seu desenvolvimento artístico, o cinema americano fora do sistema dos grande estúdios tem amadurecido. As mulheres e as minorias étnicas desempenham papéis cruciais em muitos destes filmes, quebrando o molde do domínio masculino branco”, escreve a Cinemateca Paixão no texto de apresentação do ciclo.

Para “quebrar” este “domínio masculino branco” que vigora em Hollywood, Lo seleccionou filmes como “Certas Mulheres”, de Kelly Reichardt, que coloca o foco em três protagonistas cujas histórias aparentam não ter qualquer relação, ou “Uma Rapariga Regressa de Noite Sozinha a Casa”, de Ana Lily Amirpour, considerado o “primeiro western de vampiros iraniano”.

A programação do “Novo Americano: Cinema de Possibilidades” inclui ainda uma palestra intitulada “De Hollywood aos Independentes: Cinema Americano na Linha da Frente”. O seminário será conduzido por Derek Lam, professor da Universidade de Hong Kong, em cantonense com tradução simultânea para inglês. A sessão irá decorrer no dia 13 de Janeiro, pelas 14h30, na sala de projecções da Cinemateca.