Na entrada em 2018, Macau é um mundo  

Os residentes de Macau vão novamente poder escolher entre duas localizações e programas distintos de iniciativa pública para a noite da passagem de ano. Na praça do Lago de Sai Van abrangem sonoridades que vão do rock ao rap, passando ainda pelo pop-punk de Hong Kong. Do lado da Taipa o alinhamento é mais ecléctico, com propostas vindas das Filipinas, da Indonésia, do Brasil e da Índia. Porém, o vasto leque de artistas resulta num período de actuação restrito a apenas 12 minutos, apontou Tomás Ramos de Deus, vocalista dos “Oitenta e Tal”, banda que também vai abrilhantar o “revéillon” da Taipa.

As festividades da passagem de ano promovidas pelo Governo voltam este ano a a dividir-se entre Macau e a Taipa, com o Instituto Cultural e a Direcção dos Serviços de Turismo a organizar uma série de concertos na Praça do Lago Sai Van e nas Casas-Museu da Taipa. Para comemorar a entrada em 2018 foram convidados o grupo dinamarquês “Michael Learns to Rock”, a banda de pop-punk de Hong Kong “Dear Jane”, a ‘rapper’ sul-coreana Kisum e o cantor local Kane Ao Ieong, cujos concertos vão ser transmitidos em ecrãs instalados no Largo do Senado e no Centro Náutico da Praia Grande. Na ilha da Taipa, do outro lado da Ponte Sai Van, vão subir ao palco o cantor de Hong Kong Ram Chiang e as bandas locais “Wonder Band” e “80 & Tal”.

É nas Casas-Museu da Taipa que se vai concentrar a maior parte da programação da última noite de 2017, não só com música, mas também dança e entretenimento pensados para os mais novos. Nas derradeiras horas do corrente ano vão também subir ao palco o grupo de dança indonésio “Peduli”, os tambores dos filipinos “Drumfreakz”, os dançarinos do “Dança Brazil” e também o “Grupo de Dança Indiana Vitor Kumar & Bollywood Dreams Group”. A encerrar o alinhamento está ainda o ilusionista Leo, numa noite onde vão também estar expostas barracas temáticas das comunidades locais da Austrália, da Coreia do Sul, das Filipinas, da Índia, da Indonésia, do Myanmar e daTailândia.

O já tradicional fogo de artifício da passagem de ano terá lugar em frente da Torre de Macau e os concertos da Praça do Lago de Sai Van vão também ser transmitidos em ambos os canais chineses da TDM. Em comunicado, o Instituto Cultural alerta que “a fim de manter a ordem nos locais e nas zonas circundantes, será proibido entrar no recinto com bebidas alcoólicas, pulverizadores de aerossol em lata, balões metálicos e garrafas de vidro”. O organismo explica também que na última noite do ano “serão implementadas uma série de medidas de controle do trânsito” que devem ser anunciadas no sábado.

MUITOS ARTISTAS, POUCO TEMPO

O extenso alinhamento da programação pensada para a noite de passagem de ano resulta invariavelmente num período de actuação mais curto, ficando os artistas reduzidos a 12 minutos em palco, tempo que reduz as actuações a apenas quatro músicas. Quem o diz é Tomás Ramos de Deus, músico que este domingo sobe ao palco com Miguel Andrade sob o nome de “80 & Tal”. Em declarações ao PONTO FINAL, o vocalista do grupo português defendeu que os escassos minutos sob os holofotes “nem chegam para aquecer”: “São sempre períodos muito pequenos e então nós quando já estamos a começar a embalar temos que acabar”, explicou.

Ao PONTO FINAL, o músico disse já ter discutido o assunto com os organizadores deste tipo de eventos. Segundo lhe foi explicado, a preocupação é a de dar “um bocadinho [de tempo] a todas as bandas” no sentido de cada uma ter “um bocadinho de visibilidade”. E concorda Tomás Ramos de Deus com esta política? “Em termos pessoais acho que faz mais sentido e é mais rentável trazer menos bandas e mais tempo para cada banda. Se calhar no próximo festival ou próximo evento não vão as mesmas bandas, se calhar vão outras mas as que vão, vão ter um bocadinho mais tempo e visibilidade”, respondeu.

“No fundo o público também não estabelece nenhuma relação com a banda que está a tocar. Às vezes o que nós sentimos é que tocamos duas músicas e começamos a sentir que as pessoas já estão a começar a curtir a nossa onda. Este tipo de sensações não se criam com 10 minutos, é preciso mais tempo. No mínimo meia hora”, defendeu.