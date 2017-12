Músicos portugueses juntam-se a Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade num concerto de tributo a Macau

Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade vão promover a vinda ao território de quatro artistas portugueses para um concerto de tributo a Macau. São eles o guitarrista João Rato, o pianista Diogo Santos, o baterista Isaac Achega e a cantora Manuela Oliveira. O espectáculo está agendado para o dia 13 de Abril, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau.

Quatro músicos portugueses visitam o território no próximo mês de Abril para se juntarem aos artistas locais Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade num concerto de tributo a Macau. São eles o guitarrista João Rato, o pianista Diogo Santos, o baterista Isaac Achega e a cantora Manuela Oliveira.

No concerto, que tem já data e local marcados (vai realizar-se a 13 de Abril no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau) vão ser recuperados alguns dos temas do primeiro álbum dos “Sunny Side Up” – “Tributo a Macau” – e apresentados outros que “talvez sejam inseridos mais para a frente noutros projectos”, desvendou Tomás Ramos de Deus ao PONTO FINAL.

Naquele que foi o seu primeiro álbum de originais, os músicos Tomás Ramos de Deus, Miguel Andrade e Felipe Fontenelle fizeram arranjos musicais de poemas de Carlos Marreiros, de António Correia, de Leonel Alves, de Jorge Arrimar, de Yao Feng e de Camilo Pessanha. No concerto de Abril, os artistas voltam “a fazer a apresentação do disco mas com temas novos que talvez sejam inseridos mais para a frente noutros projectos”, revelou Ramos de Deus.

Na mesma altura, Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade pretendem arrancar “certamente” com o projecto “JazZés”, apresentado em Agosto último, e que atribui a temas conhecidos do público português uma nova roupagem jazzística: “Ainda não sabemos se vamos fazer disco ou não mas já decidimos que o projecto vai andar este ano certamente. Não sabemos [se a apresentação] vai ser da forma definitiva [mas] estamos a tentar que seja apresentado sob a forma de concerto”, adiantou.

Com a entrada do novo ano, o trio vai ficar reduzido a um duo com a partida de Felipe Fontenelle para Portugal. “Neste momento estamos só eu e o Miguel. O Felipe foi para Portugal e nós não sabemos se ele vai voltar ou não”, contou Tomás Ramos de Deus.

Ao PONTO FINAL, o cantor revelou também a intenção da formação se desvincular do nome “Sunny Side Up”: “É um nome que nós estamos a querer fazer desaparecer porque achamos que não tem muito a ver com a Casa de Portugal por ser um nome em inglês. Foi um nome que nós criamos para ter um projecto de originais mas entretanto começamos nos nossos discos a pôr só os nossos nomes por serem discos temáticos da Casa de Portugal”, explicou.

Porém, Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade pretendem dar continuidade ao projecto de ‘covers’ “80 & Tal” que vão levar até ao público na noite da passagem de ano. Também no dia 31 mas pelas 15h, os dois músicos juntamente com Paulo Pereira vão dar um concerto de música internacional, jazz e fado na Calçada do Amparo.