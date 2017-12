  Museu Marítimo reabre amanhã, quatro meses após a passagem do Hato

Depois de ter permanecido mais de quatro meses encerrado, o Museu Marítimo, junto ao Templo de Á-Ma, reabre esta quinta-feira ao público, ainda que de forma limitada. As instalações museológicas sofreram prejuízos consideráveis a 23 de Agosto, dia em que o território foi fustigado pelo tufão Hato. Num comunicado ontem enviado às redacções, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água explica que a maioria das zonas de exposição do Museu já estão em condições de receber visitantes, ainda que seja necessário mais algum tempo para substituir algumas das peças danificadas pela tempestade. No mesmo comunicado, a DSAMA explica que os elevadores também ainda não funcionam e a área da esplanada é uma das que vão continuar encerradas. As lembranças do Museu que sofreram danos mas que ainda se apresentam em bom estado vão ser vendidas com desconto, informa o organismo no mesmo comunicado. A admissão no Museu custa cinco patacas para crianças e jovens e dez patacas para adultos.

