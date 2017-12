Mais de 2,5 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras em apenas quatro dias

Em apenas quatro dias, entre 22 e 26 de Dezembro, o número de pessoas que cruzaram as fronteiras do território superou a fasquia dos dois milhões e meia. A informação foi ontem avançada pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública e, como é habitual, a fronteira das Portas do Cerco voltou a ser aquela que registou um maior número de movimentações.

De acordo com a mesma fonte, a quadra natalícia trouxe até ao território qualquer coisa como 531 mil visitantes. A fasquia representa uma quebra ligeira de 0,46 por cento face a igual período do ano passado.